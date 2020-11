¿Puedo viajar en Navidad entre comunidades autónomas?

Se acerca la Navidad y muchas personas ya piensan en si podrán viajar a otras ciudades para reunirse unos días con sus familiares, a la espera de que se oficialicen las normas que regirán esas fechas a causa de la pandemia de COVID-19. La Navidad se vivirá bajo el estado de alarma decretado por el Gobierno el pasado 25 de octubre, lo que implica que las comunidades autónomas decidirán sobre la movilidad entre territorios.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que reúne a Gobierno y comunidades autónomas, se ve esta tarde para aprobar la estrategia de vacunación contra el coronavirus y el plan del Gobierno de cara a las Navidades, en el que aconseja no celebrar reuniones de más de seis personas o ampliar hasta la 01:00 la movilidad nocturna en Nochebuena y Nochevieja.

Son solo dos de las propuestas que ha hecho el Ejecutivo para estas fechas tan señaladas aunque, según dejó claro el ministro de Sanidad, Salvador Illa, requiere de "un proceso de discusión" y "no hay nada cerrado" porque el objetivo es lograr el consenso de todas las comunidades.

El borrador del plan tiene varias referencias a los viajes en las fechas navideñas, unos días sobre los que muchos especialistas alertan: si se flexibilizan las medidas y la población se relaja hay riesgo de situarnos ante una tercera ola de la pandemia.

Viajes entre comunidades autónomas

Sanidad no propone a día de hoy limitaciones a la movilidad entre territorios, por lo que sí se podrá viajar a otras provincias o regiones para Navidad si esos destinos no establecen cierres perimetrales, pero sí señala que se eviten, como norma general, "aquellos viajes que no sean estrictamente necesarios". En este punto es importante conocer la normativa que en ese momento se aplique en el territorio de destino, ya que cada comunidad autónoma tiene poder de decisión sobre las normas en Navidad.

Este plan señala que, en el caso de que se vaya a realizar un viaje en el territorio nacional, tanto dentro de una CCAA como fuera de ella, éste debe hacerse de forma segura: "cumpliendo las recomendaciones indicadas en cada medio de transporte, usando mascarilla, lavado frecuente de manos y manteniendo la distancia física".

El virólogo José Antonio López Guerrero daba en la SER otro consejo sobre estos viajes de cara a Navidad: "Hay que intentar reservar los billetes de avión, tren o autobús con antelación aunque son unas vacaciones muy concentradas. En Navidades los días para viajar son muy concentrados, hay que hacer una previsión importante".

El riesgo de los universitarios

El plan asume que los estudiantes universitarios regresarán a casa para las vacaciones de Navidad y les pide que "limiten las interacciones sociales los días anteriores de su regreso a casa y que extremen las medidas de prevención". Una vez en casa, deben tratar de limitar los contactos, interactuar sobre todo al aire libre en lugar de en el interior y usar mascarillas.

Viajes al extranjero

A día de hoy se puede planear un viaje fuera de España para pasar la Navidad, aunque la recomendación es que solo se haga si es estrictamente necesario. También hay que tener en cuenta que desde este pasado lunes 23 de noviembre el es obligatorio presentar una PCR negativa antes de entrar en España, algo que también se exige a los españoles que regresen a sus casas de pasar unos días de Navidad en países de riesgo.

Las normas de las comunidades autónomas

A las recomendaciones de Sanidad hay que sumar además las normas que impongan cada una de las comunidades autónomas españolas. Por ahora, a la espera de anuncios oficiales de cada región, la más restrictiva es Cataluña, que no levantará su confinamiento perimetral hasta el 21 de diciembre; Navarra lo ha establecido hasta el 18 de diciembre. Las demás, a día de hoy, permitirán en libre movimiento después del puente del 7 y 8 de diciembre.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asume que habrá viajes en Navidad para ver a la familia: "Los ciudadanos necesitan estar con su familia. Pero no para relajarse", ha dicho este miércoles, el día en el que hemos conocido que esta región propone cierto relajamiento respecto a los planes del Gobierno central al subir de 6 a 10 el número máximo en las reuniones familiares. En principio esta región cerrará durante diez días, entre el 4 y el 14 de diciembre para evitar los desplazamientos en el puente de diciembre, pero para las fechas navideñas estará levantado el confinamiento perimetral.

Por su parte, Castilla y León apoya mantener su cierre perimetral, valorando los casos de las provincias con mejores datos y defiende que no se permita la asistencia a las campanadas de Fin de Año, con cabalgatas por la tele y comidas de trabajo de hasta seis personas. Si esto se mantiene, no estará permitido entrar ni salir de la comunidad autónoma en Navidad. Por ahora, la región está cerrada perimetralmente hasta el 3 de diciembre, justo antes del puente de diciembre.

En el caso de Cataluña, anunció el cierre perimetral de toda la región hasta el 21 de diciembre. Es la comunidad autónoma que ha situado el cierre de su territorio más cerca de la Navidad, pero si finalmente abre ese día no habrá impedimento para pasar los días centrales de esas fiestas en familia.