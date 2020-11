Todo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en Navidad

A un mes de la Navidad ya conocemos las propuestas del Gobierno para pasar unos días de vacaciones seguras. España ha logrado gracias a las restricciones del estado de alarma vigente desde el 25 de octubre y a las medidas tomadas en cada comunidad autónoma bajar la incidencia acumulada a 362 casos por cada 100.000 habitantes, pero de cómo nos comportemos en las Navidades dependerá la evolución de la pandemia en nuestro país. El plan del Ejecutivo es por ahora un borrador que se estudiará en la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad previsto esta tarde, del que debe salir un acuerdo y medidas consensuadas y similares entre las comunidades autónomas sobre las reuniones y el toque de queda en Navidad. A la espera de ese acuerdo con normas comunes, esto es lo que, a día de hoy, se sabe de lo que se podrá hacer y lo que no en Navidad:

La movilidad queda en manos de las comunidades autónomas, según lo establecido en el estado de alarma. Sanidad no propone a día de hoy limitaciones a la movilidad entre territorios, por lo que sí se podrá viajar a otras provincias o regiones para Navidad siempre que esos destinos no establezcan cierres perimetrales. Lo que sí recomienda el plan del Gobierno es, como norma general, realizar solo "aquellos viajes que no sean estrictamente necesarios".

El plan navideño del Gobierno asume que los estudiantes universitarios regresarán a casa para las vacaciones de Navidad y les pide que "limiten las interacciones sociales los días anteriores de su regreso a casa y que extremen las medidas de prevención". Una vez en casa, deben tratar de limitar los contactos, interactuar sobre todo al aire libre en lugar de en el interior y usar mascarillas.

¿Se puede viajar al extranjero?

Sí, aunque el consejo es que solo se haga si es estrictamente necesario. También hay que tener en cuenta que desde este pasado lunes 23 de noviembre el es obligatorio presentar una PCR negativa antes de entrar en España, algo que también se exige a los españoles que regresen a sus casas de pasar unos días de Navidad en países de riesgo.

¿Cuántos podremos juntarnos en Nochebuena?

El borrador del Gobierno central establece limitar a un máximo de seis personas no convivientes las reuniones en Navidad. Es otro de los temas en los que se intentará alcanzar un acuerdo nacional, pero lo cierto es que ya hay comunidades autónomas que ven más factible elevar ese número a 10 personas, como es el caso de la Comunidad de Madrid. La recomendación general es que en todo caso se deben garantizar las medidas de prevención.

¿Podremos comer con compañeros de trabajo?

Es otra de las actividades habituales de las Navidades. Comidas y cenas con compañeros de trabajo. En el borrador se recomienda evitar o minimizar las reuniones en el ámbito social (celebraciones del trabajo, antiguos alumnos, clubs deportivos, etc.). Y en el caso de celebrarse, serán de un máximo de 6 personas y preferiblemente en el exterior (al aire libre o en terrazas con máximo 2 paredes). También se debe garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención.

¿Podremos correr la San Silvestre?

El Gobierno también se refiere en su plan navideño a la celebración de grandes eventos deportivos, como la tradicional San Silvestre que se corre en cientos de localidades el último día del año. Se establece que sí se podrá realizar siempre que no interfiera con la limitación horaria de la movilidad nocturna y utilizando estrategias para disminuir el contacto entre los corredores (limitación de aforos, salidas escalonadas, repartir la participación a lo largo de varios días,..) y se recomienda que se realice sin asistencia de público, y que se promueva su retransmisión por televisión. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ya ha confirmado que la famosa San Silvestre vallecana se verá afectada y no se celebrará.

¿Podremos ir a restaurantes, bares y comercios?

En el ámbito de la hostelería se llevarán a cabo las normas de aforo establecidas en ese momento en cada comunidad autónoma, según la propuesta del Ministerio de Sanidad.

El Gobierno destaca en el documento la importancia de promover la compra en el pequeño comercio y la realización de compras escalonadas en el tiempo: "La población debe organizar sus compras con antelación para evitar las grandes aglomeraciones en calles y centros comerciales".

¿Habrá toque de queda?

Durante las navidades el toque de queda seguirá siendo el que ha establecido cada comunidad -hora arriba, hora abajo respecto a las 23:00-6:00 horas marcadas por el Gobierno-- pero sí habrá excepciones para Nochebuena y Nochevieja. Sanidad ha propuesto que esas noches el inicio de las restricciones de movilidad se retrase hasta la 1:00, pero todavía ha de tomarse una decisión común en el Consejo Interterritorial. La Comunidad de Madrid plantea se comience media hora más tarde: desde las 1:30 a las 6:00" horas.

¿Y los ancianos de las residencias?

Durante las fechas navideñas se podrá ampliar el número de visitas a los centros sociosanitarios siempre que se garantice el cumplimiento de las medidas de higiene y prevención y la distancia de seguridad.

La Comunidad de Madrid ha dado más detalles. La intención es permitir la salida de los residentes para pasar vacaciones con sus familias en Navidad: "Aquellos residentes con IgG positiva en los últimos seis meses o PCR positiva en los últimos tres meses podrán salir tanto a la salida del centro como a la entrada", establece la propuesta de Isabel Díaz Ayuso.

Para los residentes que presentan IgG negativa y no han pasado la enfermedad, lo que plantea la comunidad es que, a la vuelta al centro, permanezcan "en aislamiento" y se les realice una prueba diagnóstica. El vicepresidente, Ignacio Aguado, ha explicado que a "quienes no quieran o no puedan" reunirse se les facilitará la comunicación con su familia de forma telemática, aunque no ha detallado nada más.

¿Habrá Cabalgatas de Reyes?

Estas navidades, sus majestades los Reyes Magos de Oriente no podrán desfilar por las calles de cada municipio como solían hacerlo hasta ahora, pero sí estarán permitidas cabalgatas alternativas que garanticen el cumplimiento de las normas de higiene y prevención. Una de las propuestas del Gobierno son las llamadas “cabalgatas estáticas” en las que Gaspar, Melchor y Baltasar se ubicarían en un determinado lugar donde se controlara el acceso. Cada ayuntamiento ya está pensando cómo plantear ese evento de forma segura para que los niños no se queden sin una de las tardes más bonitas del año y así está comenzando a haber propuestas como la de Alcobendas, en Madrid, que programará desfiles los días 2, 3, 4 y 5 de enero que el público ver sentado en gradas en varios pases con aforo reducido. O en Otura, una localidad granadina donde los Reyes Magos pasarán en un vehículo sorpresa por las calles de las familias que lo soliciten y éstas podrán verles por la ventana. La imaginación de cada consistorio debe ir en consonancia con la situación epidemiológica la noche de Reyes en cada lugar.

¿Habrá uvas en la Puerta del Sol?

Este año no veremos la tradicional imagen de la Puerta del Sol abarrotada de gente la noche del 31 de diciembre mientras nos tomamos las uvas desde casa. Todos los eventos multitudinarios suponen un elevado riesgo de trasmisión del virus y, aunque todavía el Ayuntamiento de Madrid, no ha aclarado qué hará finalmente esa noche, el alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha pedido a los madrileños que no acudan a Sol y que, “en la medida de lo posible” se tomen las uvas desde casa.

¿Se celebrarán los mercadillos navideños?

El Gobierno deja abierta la posibilidad de organizar mercadillos navideños manteniendo los aforos establecidos en ese momento en cada comunidad autónoma y siempre que sean al aire libre y se pueda mantener la distancia de seguridad.

¿Cómo serán las 'misas del gallo'?

La 'misa del gallo' se podrá realizar siempre que no interfiera con la limitación horaria de la movilidad nocturna. Se podrán ofrecer como alternativa servicios telemáticos o por televisión, según el borrador de Sanidad ‘Propuestas de medidas de salud pública frente a la Covid-19 para la celebración de las fiestas navideñas.

Las ceremonias religiosas en espacios cerrados seguirán las normas de aforo establecidas en ese momento en cada comunidad autónoma, siempre que se puedan mantener la distancia de seguridad. Se recomienda no cantar y usar música pregrabada durante la celebración religiosa.