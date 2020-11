Manu Carreño: "Maradona fuera del terreno de juego no tiene rival, no hay otra figura igual en el deporte"

Este miércoles 25 de noviembre de 2020 será recordado siempre por la muerte de Diego Armando Maradona. El astro argentino ha fallecido a la edad de 60 años tras sufrir un paro cardíaco. Manu Carreño, director de 'El Larguero', y Alfredo Relaño, Presidente de Honor del Diario AS, recordaron su figura con Carles Francino en La Ventana.

"Supongo que no tardará en salir una película de Diego Armando Maradona. Da para hacer una serie de varias temporadas. Siempre me ha llamado la atención esto: en Argentina todos se pondrían en fila india uno detrás de otro para venerar a su Dios, que es Maradona. ¿El mejor de todos los tiempos? Puede ser, pero fuera del terreno de juego no tiene rival. No hay otra figura igual en el mundo del deporte", comentaba Carreño.

Algunos como Gustavo López llegaron a decir en el programa que el fútbol había muerto, Relaño quiso matizar esa frase. "El fútbol no ha muerto pero sí un genio del fútbol y un personaje completamente singular. Maradona ha trascendido la figura de los mejores futbolistas, como fenomeno social ha ido más allá de Pelé, Cruyff, Messi, Cristiano Ronaldo... quizás por su vida tan atormentada".

El exdirector del Diario AS también dejó claro lo que realmente hacía especial al 'pelusa'. "Maradona jugaba para todos pero era un gran solista. No sé si ha sido el mejor de la historia pero sí el más mágico. El que ha hecho las cosas más imposibles y el que tenía un don más natural: estaba tocado por la mano de Dios más que ninguno".

Por último, Relaño confesó una anécdota sobre una frase que le había dicho el propio Maradona años atrás. "A mí me lo dijo una vez: Maradona solo trabajó una vez en serio en su vida que fue un mes antes del Mundial de 1986. Un mes entero trabajó y Argentina ganó ese Mundial. El resto de su vida no se cuidó ni medianamente".