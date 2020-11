Maruja Torres: "Maradona tenía una cohorte de gente que le daba la razón en todo"

Buenismo Bien, el programa presentado por Manuel Burque y Quique Peinado, tuvo este viernes una edición especial comandada por Henar Álvarez, en el que las mujeres tuvieron un papel protagónico.

Maruja Torres, veterana periodista catalana y una auténtica eminencia para el feminismo, entró por teléfono en el programa, charló con Henar y preguntada por esta sobre Diego Armando Maradona, tuvo unas palabras hacia el astro argentino, fallecido este pasado miércoles a los 60 años.

"Yo a Maradona le conocí y eso que no soy seguidora para nada del fútbol. Comprendía que era un pobrecito que le habían dado un don y no le habían dado estudios y no supo cómo manejarse", señaló Torres sobre el Pelusa.

"Y tuvo esa cosa tan desagradable que tienen muchos hombres que es una cohorte que les da la razón en todo... y les da la cocaína básicamente", sostuvo la veterana periodista.

"Es el único cocainómano gordo que he conocido. Era adicto a los bocadillos de mortadela también. Me lo contaba gente cercana, que tenía los sofás llenos de bandejas de bocadillos de mortadela", reconoció Maruja sobre una afición quizá no tan conocida de Maradona.

"Si hubiese seguido al fútbol en su barrio, habría sido un chaval feliz", concluyó la periodista sobre Diego Armando Maradona, que nos dejó este miércoles a los 60 años de edad.