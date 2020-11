La temporada del Real Madrid se encuentra inmersa en una montaña rusa de sensaciones que este sábado ha vuelto a encontrar su punto bajo. La derrota en Liga frente al Deportivo Alavés abre una búsqueda de explicaciones que ni siquiera Zinedine Zidane ha entrado a valorar. En el último tramo de Carrusel Deportivo, sin embargo, el Sanedrín indaga en este trasfondo.

Recién salido de la rueda de prensa post-partido, Javi Herráez mostró su estupor ante el desconocimiento mostrado por el técnico madridista de esta irregularidad en el juego: "Para mí que un entrenador diga que no encuentra explicación me parece muy grave", comentó, aunque ampliando en el por qué de esta puesta en escena ante los micrófonos: "No puede decir lo que piensa".

Acerca de ello, Antón Meana avanzó que el contexto en el Real Madrid de puertas hacia adentro no es ni mucho menos el idóneo. "El Madrid ahora mismo tiene un vestuario muy complicado, en el que cada uno hace la guerra por su cuenta", adelantó. "El Madrid tiene un vestuario que no es un equipo, que no está unido. Tiene un problema interno muy gordo en el vestuario", continuó en su información, encontrando una conexión con las sensaciones de Antonio Romero en las últimas semanas.

"Veo a Zidane tocado, nunca ha sido de sacar pecho en la victoria y hundirse demasiado en la derrota, pero el gesto de Zidane de un tiempo a esta parte ha cambiado. Lo percibo a disgusto", aseguró el narrador al término de la derrota blanca. "Nota por primera vez desde que es entrenador del Real Madrid que hay tíos que hace un año y medio le hubieran dado la sangre en una transfusión y ahora tuercen el gesto. Eso a Zidane se le está haciendo bola", añadió Romero, que en la plantilla también observa "síntomas de que empiezan a estar hartos de la gestión".

El más crítico con 'Zizou' fue Julio Pulido, quien destacó que "es la primera vez que admite que no son capaces de revertir la situación en un partido". "No cambia el juego del Madrid, no consigue revertir un partido que se pone complicado", achacó, incidiendo en su falta de recursos para dar la talla en el banquillo merengue. "Siempre he dicho que la plantilla estaba por encima de su entrenador y lo sigo diciendo", indicó, a pesar de matizar: "De ahí a decir que es un mal entrenador, eso no lo he dicho nunca".

Nuevo 'caso Hazard'

El área técnica es una de las principales señaladas de la derrota blanca, aunque la enésima lesión de Eden Hazard también origina multitud de comentarios y sospechas. El propio Antonio Romero lamentó la "nebulosa" en la que desde el club envuelven sus diagnósticos: "El Real Madrid se afana en decir que lo de Hazard es muscular, Zidane ha dicho que ha sido un golpe", rescató entre las contradicciones, desvelando incluso su apreciación desde la zona de prensa del Estadio Alfredo di Stefano de que "se ha dado un golpe en el tobillo en una jugada".

A modo de exageración, el periodista dejó el chascarrillo de que "Hazard empieza a mutar a Kaka" e insistió en que "la mala suerte no puede ser la explicación de todo". "Lo que ha pasado me parece una demostración de que todo el mundo está acojonado con Hazard. Nadie quiere coger el toro por los cuernos y analizar la situación", apuntó, tratando de esclarecer el mar de dudas en cuanto al estado físico del belga.

Recordando su largo historial en la enfermería, Javi Herráez manifestó que "si tiene miedo, se ha acabado como jugador", aunque por parte de Julio Pulido su preocupación relativa a Hazard está en otra faceta. "Yo no pondría el foco en las lesiones, sino en lo que hace en el campo, que hace muy poco", aseveró.

"No ha venido el Hazard del Chelsea, no hemos visto ni de lejos esa versión en ningún punto y eso es lo dramático. Su incidencia en el juego del Real Madrid ha sido mínima", concluyó Pulido, en una noche de quebraderos de cabeza para el madridismo.