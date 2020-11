El riesgo de morir por COVID entre los obesos es del 50%: ¿deberían priorizar su vacunación?

Según los criterios de vacunación contra el coronavirus apuntados por el Gobierno priorizan a los sectores de mayor riesgo por razones profesionales de edad o de enfermedades previas, entre las que no se incluye la obesidad. Ante esto, la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO) y la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) ha denunciado que en algunos casos el riesgo de morir por COVID entre estas personas que sufren obesidad es de hasta el 50 por ciento. Javier Escalada, presidente del SEEN, ha pasado por los micrófonos de 'Hora 14', y ha señalado que "la importancia de la obesidad en el devenir de la infección por COVID tiene una relación muy clara".

La población con obesidad duplican el riesgo de hospitalización, mientras que la posibilidad de ingresar en UVI se incrementa un 75%, sobre todo si el índice de masa corporal está por encima de 35%. En estos casos tienen un 50% más de posibilidades de morir que una persona que está en su peso. Por eso deben ser de los primeros en vacunarse, según reclaman estas sociedades. Entre ellas la que dirige Albert Lecube (vicepresidente de la Sociedad Española de Obesidad) que señala que el "Reino Unido ya ha establecido, por ejemplo, vacunar a las personas con obesidad antes que a los adultos sanos mayores de 60 años".

Según el doctor Javier Escalada –presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición– estamos hablando de una horquilla que va entre el 1 y el 3 por ciento de la población española, si hablamos de obesidad grave de grad 3 por encima del 40% de masa corporal. "Si lo ponemos más bajo, por encima del 35% del índice de masa corporal, todos los números se dispara". "Yo empezaría –a vacunar– primero por los de obesidad por encima de 40 y después habría que ir viendo que otras poblaciones", ha señalado en 'Hora 14'.

Cabe destacar que el sobrepeso es la antesala de la obesidad. Y si hablamos de exceso de peso nos referimos a un 60 por ciento de población española. "Por encima del 30% de índice de masa corporal, estamos hablando de casi el 25% de la población española. Lo que pasa es que no es lo mismo estar en grado 1 (entre el 30 y 355) y el grados 2 (entre el 35 y 40% o por encima de 40). Esta última es la que con más claridad se acompaña de problemas claros. Insisto, la importancia de la obesidad en el devenir de la infección por COVID tiene una relación muy clara", ha analizado Javier Escalada.

Sin embargo, Escalada "uno de los problemas" es que aún se saben pocos datos de las vacunas. "Sabemos por situaciones previas y por otras vacunas que la respuesta a las mismas en personas con obesidad no suele ser tan brillante que en personas sin obesidad y por tanto, no sabemos qué respuesta van a tener en términos de eficacia que vayan a tener problemas negativos", ha dicho. Una vez conocida la eficacia en esta población, "habría que decidir si todavía priorizar –la vacuna– más, porque no sabemos efectivamente la campaña de vacunación y si tiene que ser diferente ya oxidantes importantes".