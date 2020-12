Gabi, en El Larguero: "No descarto ser segundo entrenador del Cholo"

La leyenda del Atlético de Madrid Gabi Fernández acaba de anunciar su retirada y emprende un nuevo camino de preparación para los banquillos. Su sueño, según ha desvelado, es "ser primer entrenador" algún día y poder liderar grupos, aunque hasta que llegue el momento deberá quemar unas fases que podrían tener cabida al lado del 'Cholo' Simeone: "En esta vida no se descarta nada".

"Trabajar al lado de un entrenador como él es muy positivo para la gente que lo hace", reconoció el excapitán atlético, que además adelantó no haber tenido esa posibilidad sobre la mesa hasta la fecha. "No fui una opción para sustituir al Mono Burgos", llegó a asentir a los miembros del Sanedrín.

En este tiempo, ya de vuelta a Madrid tras su última estancia competitiva en Qatar, ve a sus exs rojiblancos con la ilusión de rememorar momentos como el título de Liga que levantó en 2014. Sus sensaciones son buenas, aunque en El Larguero se mostró consciente de que también "depende de cómo estén Madrid y Barça".

"Para mí, el Atlético de Madrid tiene la mejor plantilla de Primera División sin ninguna duda", afirmó contundentemente a Manu Carreño, aunque matizando que "el mejor 'once' no". Dando un paso más allá, teniendo en cuenta el contexto actual acepta que la candidatura colchonera al campeonato es seria: "Veo al Atlético con muchas posibilidades de ganar la Liga por el momento en que están y por la confianza que tienen".

Desde la distancia, Gabi asegura que está viendo cómo esta campaña "Simeone está sacando el mejor rendimiento a sus jugadores" y dio su particular visión sobre la incorporación estrella de Luis Suárez en verano. "Me recordó a la del 'Guaje' Villa. Como ganemos la liga este año, el que viene Messi está en el Atlético de Madrid", bromeó al otro lado de la videollamada.

El efecto del fichaje de Luis Suárez

"Suárez fija mucho a los centrales y Joao Felix tiene mucha más libertad entre líneas. La jerarquia de Luis Suárez le ha quitado presión a Joao y está a un nivel de los que marca diferencias", declaró, encaminado a analizar el crecimiento del portugués en el fútbol español. "Decide mejor en el partido, no corre tanto y en el vestuario, a ciencia cierta, está mucho más maduro y sabiendo que tiene que responder a las expectativas", añadió el excentrocampista, consciente del cambio en el juego y en el vestuario del Wanda Metropolitano desde que su salida: "No se puede comparar los jugadores que hay ahora con los que había antes".

Su debilidad en la plantilla del Atleti es Koke Resurrección, quien recientemente se emocionó al recordarle. "Koke ha sido un superdotado para la edad que tenía y se está convirtiendo en la mayor leyenda del Atlético de Madrid, si no lo es ya", expuso, asumiendo incluso que tras su marcha fue Koke quien intentó sustituirle haciendo un rol que no le tocaba. "No era su función. Ahora estamos viendo al mejor Koke haciendo lo que sabe hacer. No hay ningún jugador tan táctico, tan defensivo como era yo", concluyó en su particular análisis rojiblanco.