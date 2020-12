En el entorno del Real Madrid aseguran que se respira un ambiente de tranquilidad tras la tempestad que supuso la derrota ante el Shakhtar en Champions League. Zinedine Zidane estuvo cuestionado durante unas horas por las altas esferas del club y su continuidad pendería de un hilo si no logra clasificar al equipo para los octavos de final. Todo se decidirá el miércoles en el Alfredo Di Stéfano ante el Borussia Mönchengladbach.

Jesús Gallego: "En el Madrid no hay una tensión de querer tomar una decisión hoy. Hay un partido muy importante la semana que viene. Zidane sigue en su puesto porque se llama Zidane. El vestuario del Madrid va a ser muy parecido el año que viene".

Antonio Romero: "Florentino se pegó un ‘calentón’ cuando acabó el partido. Todo se enfrió después. Pero no hay que desmentir las informaciones, porque el entorno del presidente aseguró que el futuro de Zidane no estaba asegurado. Ahora va día a día. Si este año hubiera público en el Bernabéu, esto sería insostenible. Lo que me rebela un poco es que 24 horas después nos vendan que hay tranquilidad en el club".

Javier Matallanas: "Sería una hecatombe que el Madrid no pasase la fase de grupos. Parece que, en mitad del debate, estamos deseando de que destituyan a Zidane. Nos pasa con todos los entrenadores con una ligereza… El Madrid sabía que había riesgo con esta plantilla".

Jordi Martí: "¿Cómo se puede asociar la palabra tranquilidad a la situación que vive el Real Madrid?"

Antón Meana: "Todo el mundo que habla con Florentino dice que no va a apostar por Raúl. Existe la posibilidad de que Zidane se quede".