La foto que el madridismo no perdona ni a Zidane

Modric, Kroos, Rodrygo, Odegaard y Nacho. Parece la barrera para defender una falta, pero no lo es. Es el repliegue defensivo del Real Madrid en el primer gol en contra ante el Shaktar. Como si un recreo de patio de colegio se tratase, todos corriendo hacia atrás por el mismo sitio haciendo la guerra por su cuenta. Un desastre defensivo que no pasó inadvertido para las redes sociales, que convirtieron este instante en 'trending topic' en cuestión de segundos.

80 menit berjalan, Shaktar Donetsk 1-0 Real Madridpic.twitter.com/LjznjhydNS — CUPLIKAN GOL (@stapfutboltv) December 1, 2020

La derrota del Real Madrid ante el Shakhtar ha puesto en el punto de mira a Zinedine Zidane. Florentino Pérez ya tantea la diana roja con la mente en la final ante el Borussia Mönchengladbach. El conjunto blanco adolece de una irregularidad que tambalea sus opciones tanto en Liga como en Champions League y el técnico francés podría ser el gran damnificado. El Sanedrín analizó el crédito de Zidane y el futuro próximo del club blanco.

Las cuentas del Real Madird

El Real Madrid depende de sí mismo gracias a la victoria del Inter anoche en Alemania. Estas son sus opciones para pasar a octavos de final.

Si gana al Monchengladbach se meterá en octavos de final de la Champions. En este caso, pasaría como primero de grupo si el Shaktar no gana al Inter. Si los ucranianos ganan y el Madrid también, los blancos serían segundos de grupo.

Si empata, el Real Madrid pasará a octavos si el Shakhtar pierde contra el Inter. En este supuesto, siempre pasaría como segundo de grupo.

Manu Carreño: "Zidane parece perdido"

Tras el partido, Manu Carreño opinó sobre el duro momento del Real Madrid y de su entrenador. "Criticar siempre a Zidane es tan absurdo como defenderlo siempre. Yo creo que Zidane ha hecho muchísimo por el Real Madrid y tiene un palmarés que no se qué entrenador lo igualará, pero negar que ahora mismo el equipo está mal y Zidane parece perdido también sería absurdo", afirmó.

Además, añadió: "No da la sensación de tener la situación controlada ni en el vestuario ni en el campo. Ha tardado muchísimo en hacer los cambios, no parece tener clara la idea y sobre todo no entiendo estar ahora permanentemente con rotaciones cuando ni siquiera tienes un buen equipo A, a duras penas consigues hacer un buen equipo titular. No creo que esté Zidane para hacer muchas rotaciones y sin embargo insiste permanentemente en esas rotaciones en este inicio de temporada".