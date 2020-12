No es novedad que a unos cuantos les sobre media España. Nuestra historia es así, y no es tan única como nos creemos. Incluso en Estados Unidos empiezan a invitarnos y parece que a una mitad le sobra la otra mitad. Lo nuestro, eso sí, suele ir más a lo bruto.

En una charla privada, un pensionista, militar por supuesto, propuso fusilar a 26 millones de españoles. Cosas de WhatsApp. Lo mismo pones un vídeo de gatitos que sueltas la última idea que te ha pasado por la cabeza. Lo de los fusilamientos suena fatal, aunque se dijera en un grupito de fascistas que hablaban en la intimidad de sus cosas fascistas. Y a los candidatos al fusilamiento nos deja muy mal cuerpo, sobre todo porque el partido de los fascistas lleva tiempo creciendo. Pero seamos constructivos. Una idea es una idea, venga de donde venga. Pensemos en cómo aplicarla haciendo unas cuentas simples.

Yendo ‘de prisita’, y siempre que el español a eliminar no nos salga fumador y quiera echar un último pitillo, un fusilamiento apañado no sale por menos de cinco minutos. Con 26 millones en lista de espera nos vamos a unos 130 millones de minutos, que son más de dos millones de horas. Que son más de 90 mil días. Y eso viene a equivaler a casi 250 años. La verdad, no lo veo. Ni que se haga en grupos. Con la poca paciencia que tienen los ultras patrios, que llevan sufriendo un gobierno de izquierda menos de un año y ya no lo soportan, ¿cómo van a manejar una faena de dos siglos y medio? Tampoco vale recurrir al teletrabajo, en plan, “llévese el fusil a casa y se ejecuta usted mismo”. No hay en España fusiles suficientes. Tendrán que pensar en otra cosa, seguro que se les ocurre. Y ya en serio, señor de los 26 millones de fusilamientos, por favor, tómese la medicación. No vayamos a tener un disgusto.