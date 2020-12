Pedja Mijatovic analizó en Carrusel Deportivo de la Cadena SER al club blanco en la previa del partido ante el Sevilla. El ex jugador del Real Madrid opinó que lo que necesitan los de Zidane, como "club serio", es "una figura de director deportivo. Hay que cambiar una generación, pero de mientras ganar". Además, asemejó la situación actual de los blancos con una de las más recordadas en el club: "Ahora a la plantilla le pasa lo que les pasó a los 'Galácticos'".

"A mí me ha tocado un trabajo bastante complicado, porque si no recuerdo mal yo me encargo de director deportivo en un momento en el que estuvimos 3 años sin ganar un título y había que cambiar una generación entera: los 'Galácticos'", el ex del Real Madrid reconoció la importancia y calidad de estos jugadores, pero apuntó que "llega un momento en el que se desgastan y no pueden darte lo que tú en ese momento necesitas".

Por eso, la similitud de los blancos actuales con los 'Galácticos' muestra que los jugadores actuales han hecho "historia en el club, pero llega un momento en el que tienes que fichar gente nueva e intentar acertar", y añadió que si dejas esa responsabilidad al presidente y a su gente de confianza, "cabe la posibilidad de equivocarte".

Sevilla y Real Madrid se enfrentan este sábado en un partido en el que ambos equipos irán directos a por la victoria en un momento en el que Sergio Ramos será una de las grandes ausencias para los blancos, con Zinedine Zidane en el punto de mira de todas las críticas ante su presencia los octavos de Champions, y los de Lopetegui llegan tras un partido en Liga de Campeones ante el Chelsea en el que perdieron por 0-4.

Mijatovic insistió en el que "el director deportivo no es solo fichar, eso solo, luego eres un enlace entre el club con la plantilla", incidiendo así en la importancia que le da a la existencia de esta figura dentro del club. La resolución de problemas entre el entrenador y jugadores son asuntos en los que un director deportivo "puede ponerlo en paz".