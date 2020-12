"Solo de pensarlo me entra un escalofrío": Álvaro Benito confiesa su peor pesadilla como seguidor del Madrid

El Real Madrid se enfrenta este sábado a la jornada 12 de Liga al Sevilla en el Estadio Sánchez Pijuán con la falta de su capitán, Sergio Ramos. Álvaro Benito repasa en El Larguero de la Cadena SER, junto con Chazarri, cómo se encuentra el equipo blanco de cara al partido ante los del Lopetegui.

"Si alguien se ha ganado crédito ese es Zidane, además creo en los proyectos a largo plazo. Se ha ganado la confianza a tropezar", Álvaro Benito consideró que las críticas a Zidane están ahí, pero reconoce el buen trabajo del técnico francés en el Real Madrid y no cree que le haga falta demostrar nada.

"El equipo tiene que jugar mejor, en eso coincidimos todos. Ha conseguido lo que nadie ha conseguido en cuatro años", un voto de confianza a los blancos en una temporada de Liga en la que no están teniendo sus mejores resultados. Sin embargo, Álvaro Benito recordó que quienes "deben ser más fríos a la hora de decidir estas cosas" son "los que toman decisiones".

El pase a Champions, la prioridad

Respecto a la posibilidad de que el club blanco no consiguiera pasar la clasificación de la Champions, para Álvaro Benito "sería un drama si el Real Madrid cayese en la fase de grupos de Champions". Además, confesó que "solo de pensarlo me entra un escalofrío, puestos a priorizar se debería hacer con el pase a las eliminatorias".

A pesar de que "la prioridad número uno del Real Madrid" deba ser el pase a Liga de campeones, Álvaro Benito no deja pasar el hecho de que "en la liga tampoco te puedes permitir tropiezos". Confiado en la actuación de los de Zidane en el Sánchez Pijuán este sábado, Benito aseguró que esta jornada de Liga espera "una buena versión del Madrid".

Asimismo, Álvaro Benito reconoció que "Julen Lopetegui ha conseguido hacer un buen equipo". Según él, la clave para que el Madrid gane mañana al Sevilla, los blancos tienen que "volver a la senda de poder robar. Si quiere ser protagonista en el juego tiene que robar más balones" porque uno de los problemas que están teniendo es que "los chicos no están del todo anticipando las jugadas".

Sobre la ausencia de Jovic que no está en la lista de convocados, a Álvaro Benito no le extrañó porque consideró "no ha demostrado nada que merezca que es importante en el equipo" en el terreno de juego, aunque "hay que ser justos, ha tenido pocas oportunidades, pero hay que poner todo en la balanza y no ha dado la sensación de que ha venido a comerse el mundo, así de momento, a la expectativa".

"Lucas está ahora mismo en un momento muy bueno y está haciendo partidos muy buenos", la actuación del delantero en el Real Madrid es alabada por Álvaro Benito, quien analizó su papel en los partidos: "Da más del 100% por el equipo. Está dando muy buen rendimiento con el balón en los pies. Lucas se ha ganado la continuidad".

Chazarri, por su parte, sobre el Sevilla que se espera este sábado ante los de Zidane, concluyó que los de Lopetegui "tienen que hacerle ver al Real Madrid que va a por los tres puntos. No hay que temer al Madrid, porque es un equipo que sufre mucho en el repliegue". Además, no dudó y apostó a que Lopetegui "va a salir con el once de gala". Añadió que "el banquillo le da un plus físico que viene muy bien" en el desarrollo de los partidos.