El 14 de noviembre, la selección argentina de rugby, conocida como Los Pumas, le ganó a los All Blacks, la selección de Nueva Zelanda, por primera vez en la historia y en el marco del campeonato Tri Nations. El 25 de noviembre falleció Maradona. El 28 Los Pumas volvieron a enfrentar a los All Blacks, que hicieron un homenaje al futbolista –colocaron sobre el césped una camiseta negra con su nombre y el número 10-, pero los Pumas no hicieron nada, salvo ponerse un diminuto brazalete negro que pasó claramente desapercibido. Llovieron críticas, Los Pumas pidieron disculpas y se pusieron un brazalete más grande. Algunos usuarios de twitter escarbaron en el bajo fondo de esa red social y encontraron que tres miembros de esa selección, Guido Petti, Santiago Socino y el capitán, Pablo Matera, habían publicado entre 2011 y 2013 una serie de tuits contra judíos, negros, empleadas domésticas y bolivianos entre los que decían cosas como “¿Qué es una empleada embarazada de trillizos? Un kit de limpieza” o “Linda mañana para salir en coche a pisar negros”. Hubo escándalo, los jugadores volvieron a pedir disculpas, la Unión Argentina de Rugby le quitó la capitanía a Matera y suspendió a los tres indefinidamente. Pero, ante la suspensión, se levantaron oleadas de protesta por parte de ex jugadores y clubes de rugby y, en solidaridad con sus compañeros, el equipo en pleno de Los Pumas amenazó con no presentarse al siguiente partido, con las consiguientes pérdidas millonarias en derechos de televisación. Entonces, la Unión Argentina de Rugby dio marcha atrás y levantó las penas. Porque, se dijo, era injusto culparlos ahora por algo que habían hecho en 2011 o 2013, cuando eran muy chicos. Porque, se dijo, no debía juzgárselos ahora como miembros de la selección nacional, cuando eso lo habían hecho sin ser parte de ella. Porque, se dijo, en los años transcurridos desde entonces habían demostrado ser sujetos íntegros. Los argumentos son raros: en 2011 o 2012 no eran chicos -tenían entre 19 y 21 años-, y ya eran parte de la Selección Argentina de Rugby sub 19 y sub 20.

Yo todavía creo en algunas de las cosas en las que creía cuando tenía no 20 sino 15 años. No quería casarme, no quería tener hijos, quería escribir, quería viajar. No vivía en el hogar más progresista del mundo, pero si mis padres hubieran visto en mí algún atisbo de que pudiera pensar lo que pensaba a los 20 años el capital de Los Pumas, cuando escribió “Voy a rapar a la mucama, la puta madre”, porque encontró un pelo en la comida, hubiera tenido que ir a buscar mi cabeza a un baldío. El 18 de enero pasado, en la ciudad de Villa Gesell, ocho rugbiers mataron a golpes a un joven de 18 años llamado Fernando Báez Sosa, hijo único de una pareja de porteros de edificio. La Unión Argentina de Rugby dijo entonces: "quienes usan su fuerza física en detrimento de otro no representan nada del rugby ni sus valores. Trabajaremos desde ahora para generar un programa específico de concientización que colabore para que estos casos no sucedan nunca más”. Hay que entender, entonces, que la Unión Argentina de Rugby considera parte del programa específico de concientización quitar estas sanciones. Yo quisiera ahora espiar las charlas de vestuario de Los Pumas, y ver si el arrepentimiento público se replica en esa intimidad, o si siguen pensando, como dijeron en Twitter, que Retiro, la zona de Buenos Aires donde confluyen líneas de tren utilizadas por la clase obrera, es un zoológico humano. Siempre me pareció raro que se hablara de los valores del rugby, como si para practicarlo hubiera que poseer un carácter monacal ungido de Integridad, Pasión, Solidaridad, Disciplina y Respeto, que en eso consisten los mentados valores. Me parecía raro, pero ahora entendí: son valores de autoconsumo. Se aplican sólo entre ellos.