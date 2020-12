En el piso de una amiga, cuando entras, descubres no menos de 50 post-its en la puerta. Una tarde, por hacer un experimento, conté 92. Ella dice que su record está en 177. La creo. También pega papelitos en los espejos, en la campana extractora, en el flexo, en los armarios, sobre los cuadros, en la lavadora, dentro de los cajones, entre la ropa doblada, en las ventanas, en el cabezal de la cama o en la nevera (por fuera y por dentro). Este viernes la visité y leí en los post-it cosas como «No te vayas pronto a la cama», «Cambia de peinado», «Olvídate de él», «Vende el coche», «Lee Guerra y Paz», «Come más pescado», «Llama todos los días a un amigo». Cuando le pregunté, me dijo que eran algunos de sus planes para 2021. «Tomar nota es lo que marca la diferencia entre ser capaz de llevar a cabo o no un propósito», añadió. Entonces me di cuenta de que a menudo el mundo no se entiende sin el gesto de declinar y rendirse, aprovechando que no se toma nota de nada. Pero también de que hay personas que escriben en post-it aquello que después van a cumplir sí o sí. Son la gente de acción, que eso es lo más bonito que se puede ser en esta vida.