Álvaro Cervera: "Admiro a los equipos de posesión, pero ellos nos desprecian"

Es el protagonista del fin de semana en lo que a fútbol y redes sociales se refiere. Álvaro Cervera desmontó en unos pocos segundos el mito de la posesión en la rueda de prensa posterior a su victoria frente al Barcelona, que mantiene al equipo cadista en puestos europeos. El vídeo se viralizó en Twitter y es que el técnico cadista habla del balón, y de esos quedan pocos. El maestro del conjunto amarillo dejó clara su postura en Carrusel: "No me afectan lo que digan sobre mi estilo de juego. Me encanta ver al City y el Barça de Guardiola es el mejor equipo que he visto. Los admiro, pero ellos nos desprecian".

"Los medios habéis tenido mucha incidencia con el tema de la posesión. Te puedo decir que yo hablo mucho con otros entrenadores y nunca hablamos de eso. Yo creo que es más de cara al que está viendo el partido que algo que afecte al que está jugando. La posesión es bonita, pero en Cádiz hoy la gente estaba encantada", explicó.

El matagigantes

El Cádiz de Álvaro Cervera es el único equipo de LaLiga que ya ha ganado a Madrid y Barça esta temporada. Lo ha hecho como recién ascendido y manteniendo el bloque de Segunda División. "Hay que tener mucha suerte contra estos equipos. Tienen que pasar ciertas cosas para que no te marquen pronto. Son tan buenos... Lo que tú ves es lo que puedes trabajar. No queríamos que el Barça llegara a línea de fondo. Tuvimos la suerte de que no salió Dembélé y les hicimos daño a la contra y en el balón parado", detalló en relación al partido disputado el sábado.

"Me sorprendió que Koeman cambiara a Dest por Trincao porque se iba a meter por dentro. No nos iban a defender bien por ese lado. A nosotros nos dio alivio. Para mi manera de ver el partido, me gustó más que jugara Coutinho que Dembélé", añadió.

El técnico cadista reconoció que los dos grandes no están en su mejor estado de forma: "A los jugadores de Madrid y Barça no los tienes que manejar tanto a nivel táctico. El Madrid tuvo un mal día con nosotros. No estuvieron bien. El Barça lo intentó. Creo que este año no es el mejor para los dos y el Atlético de Madrid va fuerte".

Un club único

"Desde el día que llegué me di cuenta que entrenar al Cádiz no tiene nada que ver con hacerlo en otro equipo que esté en la misma categoría. Hay que vivirlo, es diferente. Yo he vivido lo bueno, imagino que lo malo también tendrá su aquel", comentó.