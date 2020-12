La derrota en Cádiz deja muy tocado a un FC Barcelona que funciona a bandazos en Liga. La irregularidad ha relegado a los de Ronald Koeman a la séptima posición clasificatoria y a 12 puntos del liderato que copa el Atlético de Madrid. Las sensaciones sobre el juego, además, llaman al pesimismo entre un barcelonismo que cada partido encuentra menos excepciones salvables.

Esta coyuntura ha quedado reflejada en el análisis del Sanedrín en el tramo final de Carrusel Deportivo. Los reproches se acumulan hacia una plantilla en la que ya ni siquiera Leo Messi se libra de las críticas: "Alguien tendría que empezar a decir 'qué pasa con Messi", alertó el periodista Santi Giménez, incapaz de ver brotes verdes este sábado.

"De Jong está muy lejos del jugador que te vendieron y alguien tendria que empezar a decir 'qué pasa con Messi'. No es culpa de Messi, evidentemente, pero sigo viendo a un equipo que en el campo en los momento de adversidad es muy plano, veo a un equipo sin líder y ahí echo en falta a Messi", aseguró Giménez, que ha llegado a calificar el último revés azulgrana de "suicidio".

Las apreciaciones sobre su bajo rendimiento se suman y para Luis Flaquer es una evidencia que "la peor versión de Messi sigue siendo casi el único arma del Barça". En esta "dramática" situación, añadió que "lo que se le pide al resto de jugadores es que de vez en cuando no le busquen obsesivamente". "Que alguien tenga la capacidad de revelarse y haga como Ansu Fati y enchufe las que tenga. Que no tenga que pasar todo por Messi", amplió el narrador.

Todas estas dudas sobre su efectividad quedan plasmadas en un dato que recogió Jordi Martí: "¿Te crees que el primer disparo del partido lo hace en el minuto 89?", rescató, poniendo sobre la mesa las necesidades extremas de remontada.

La responsabilidad de Ronald Koeman

Los jugadores endosaron gran parte de los golpes en un debate en el que también se sacó a la luz la culpabilidad de Ronald Koeman. "Ha hablado de actitud, de intensidad, de concentración e incluso de agresividad. Estas cuatro cosas son las que forjan un equipo. Si no las tienes, tienes un problema grave", continuó Martí, incidiendo en que de todo ello "alguna responsabilidad tendrá Koeman". Su sensación ante el Cádiz, incluso, es que "hay un fallo de preparación".

"Tú sabías perfectamente cómo iba a jugar el Cádiz y has vuelto a embutir a Griezmann y a Messi en el área", le siguió en este sentido Santi Giménez. "Hay una falta de lectura táctica tal que acaba siendo frustrante la actuación. Esos errores son tendencia ya, me parece que es una cuestión de mentalidad y de que no hay una conexión de las estrellas con el entrenador", dejó caer.

Lluis Flaquer, por su parte, echa en falta su mano para cambiar el devenir de los encuentros del lado culé: "En Liga no ha habido partidos en los que las decisiones tácticas de Koeman hayan servido para regenerar el partido, al revés. Es el gran reto de Koeman, saber aprovechar la pizarra", lamentó, además de cerrar este capítulo con una propuesta: "A lo mejor un poco de flexibilidad en el dibujo le vendría bien al Barça".