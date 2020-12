El FC Barcelona sigue con la irregularidad que le caracteriza en el campeonato doméstico. Las buenas sensaciones en Europa distan años luz del juego culé en Liga, en la que cada salida más allá del Camp Nou se convierte en un tropiezo seguro para los de Koeman. En esa lista se suman el Coliseum Alfonso Pérez, Mendizorroza o el último el Estadio Ramón de Carranza.

Una semana en clave azulgrana en la que ha destacado por encima de todo las incendiarias declaraciones de Neymar sobre sus planes de futuro con Leo Messi: "Lo que más quiero es volver a jugar a Messi. Lo que más quiero es volver a disfrutar", apuntaba el brasileño a la ESPN brasileña, sorprendiendo a todo el mundo por su sentencia tan contundente.

El director deportivo del PSG, Leonardo, se ha pronunciado sobre las palabras de Neymar y cuál es el interés real de los parisinos por el astro argentino: "Tenemos que respetar a Messi y al Barcelona. Messi es un jugador del Barcelona. Cuando tocan a uno de nuestros jugadores no estamos contentos y por eso nosotros no tocamos a los jugadores de otros equipos", aseguró el brasileño ante las cámaras de Canal+ Francia.

Leonardo recuerda la amplitud de la plantilla y prefiere no mojarse sobre si el futuro de Messi está relacionado con el París Saint Germain: "No es el momento de hablar de eso. Ahora no toca hablar sobre la ventana de fichajes. Pensamos en nuestra temporada, en nuestros objetivos y en mantener la concentración. Tenemos los jugadores para eso, un equipo que sigue siendo competitivo aunque hagamos rotaciones", sentenció el director deportivo de los parisinos.