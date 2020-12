Soldado confiesa en El Larguero sus momentos más duros: "No tenía ilusión por nada, me sentía mayor"

Roberto Soldado, uno de los capitanes del Granada y el primer goleador en competiciones europeas en la historia del club nazarí, estuvo anoche en El Larguero repasando su trayectoria como profesional así como desvelando los secretos del EuroGranada, que el pasado año fue el equipo revelación de la temporada, y esta temporada está haciendo todo lo posible para conseguirlo.

Soldado es uno de los jugadores más experimentados de nuestra Liga, y no siempre ha pasado buenos momentos en el mundo de la pelota. Así relata lo difícil que fue su adaptación a Inglaterra o los complicados meses en Turquía: "Estuve 2 años en Turquía y en mi ultima temporada le decía a mi mujer ¿Qué hacemos aquí? Me sentía mayor, no tenía ilusión y pensaba que no estaba ya para esto", afirma sobre el infierno personal en Turquía, algo similar con lo ocurrido con el Tottenham en la Premier League: "Mi cambio más drástico fue cuando fui a Inglaterra a jugar. Me vi superado por las circunstancias que viví, el futbol muy físico … yo decía 'como me quede aquí en el área con estos animales no toco un balón en todo el partido'. ¿Kane? Nos pasó como un avión a mí, a Adebayor y a Defoe... ya se le veía venir", sentencia.

Sin embargo todo cambió cuando fichó por el Granada. Como un amor a primera vista, Soldado se enamoró de la "unión y el grupo" que había en el club nazarí. Algo que les ha llevado a hacer una temporada "excelente" el pasado año.

En toda la charla con Manu Carreño elogió al técnico vigués, Diego Martínez, del que destaca lo siguiente: "Me divierto porque nos conocemos muy bien. Estamos muy trabajados y sabemos a la perfección lo que tenemos que hacer. El míster nos manda un mensaje muy claro, y es en los pequeños detalles donde no podemos fallar: concentración y actitud son valores que jamás nos pueden faltar, y creo que lo estamos demostrando", afirma un convencido Soldado que calificó al Atlético de Madrid como "uno de los principales candidatos para llevarse el título de Liga"