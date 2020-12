Manu Carreño: "Koeman sabía dónde venía: a un club sin gobierno, sin rumbo, sin capitán y casi a la deriva"

“¡Qué desastre de Barça! Es lo primero que se me ocurre decir al empezar El Larguero. Hoy, lo primero es lo que acaba de ocurrir en el Camp Nou. Decía yo anoche en El Larguero que no estaría mal que Koeman dejara de poner excusas permanentemente en cada rueda de prensa y que se dedique a hacer jugar a el equipo, que parte de responsabilidad también tendrá él, sin salvar a los futbolistas. Es que no hay nadie que reconozcas en el terreno de juego. Messi no está, Griezmann no ha llegado todavía, no se sabe a qué juega el equipo ni física ni defensivamente, ni con balón ni sin balón”.

“Le ha ganado la Juve 0-2, dos goles de Crsitiano, con dos penaltis. Pero con este resultado el Barça pasa como segundo de grupo, lo que casi nadie imaginaba que podía ocurrir después del buen partido que hizo el Barça en Turín. Hoy, la Juve le ha pintado la cara, le ha pasado por encima”.

“No sabremos si será el último baile o duelo Cristiano-Messi, pero el Barça de Messi ha caído de manera clara ante la Juventus de Cristiano. Esto, hace que pase primero el equipo italiano. He visto a Koeman muy nervioso en la banda, muy alterado, y quejándose al árbitro. Pero por encima de todo esto, Koeman fue valiente dejando la selección holandesa y viniendo al Barça. Pero sabía dónde venía. Nadie podrá decir que Koeman no sabía dónde se metía, en un club sin gobierno, sin rumbo, sin un capitán, con un barco casi a la deriva y sin u neuro en la caja fuerte”.

“Koeman fue valiente. Nadie lo puede discutir, pero también hay que pedirle responsabilidades. No solo la culpa es de los horarios, del calendario, de los partidos, de los errores individuales, del VAR o de los árbitros. No amigo, algo de culpa tendrás tú también. Que no es el único culpable. ¿Cómo vamos a decir que el Barça está así por Ronald Koeman? Sería estúpido. Ahora, ya está bien de poner excusas en cada rueda de prensa. Excusas y ver que el equipo no juega a nada, pero es que a nada, ni el 4-2-3-1 ni el 4-2-3-3 ni el 4-8-14. Y que físicamente tampoco están para lanzar cohetes, algo de responsabilidad tendrá Koeman, que para algo es el entrenador del equipo. Lo dije anoche, antes del partido y lo digo hoy, después del partido”.