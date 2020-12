Álvaro Benito: "No veo mejor entrenador para gestionar el Real Madrid que Zidane"

El Real Madrid y Atlético de Madrid llegan a la jornada 13 de LaLiga con seis puntos de diferencia en la tabla de clasificación, con cifras a favor del conjunto rojiblanco. Los del Cholo, en primera posición con la Real Sociedad pisándole los talones; y los blancos están en cuarta posición a un punto de diferencia del tercer puesto. Los rojiblancos llegan al derbi madrileño de esta temporada con un partido menos que los de Zidane y dos menos que la mayoría de los equipos de la LaLiga.

Kiko Narváez y Álvaro Benito analizaron en El Larguero de la Cadena SER con Manu Carreño cómo llegan ambos conjuntos al encuentro de este sábado a las 21:00 h en la ciudad deportiva del Real Madrid, el Estadio Alfredo Di Stefano.

Ante la llegada de un "nuevo Atleti más ofensivo", Kiko Narváez opinó que los del Cholo "sufrieron mucho con el Salzburgo" en el partido de Champions League el miércoles. También, sobre este encuentro, apuntó que los austriacos "le llegaron por superioridad por banda" y, según Kiko, "es la vez que he visto con menos control al Atlético". Sobre la actuación del Real Madrid en Liga de campeones, Álvaro Benito consideró que los blancos "estuvieron muy finos en la circulación y llegaron muy bien por banda. Ese es el camino, muchas ganas de competir".

Sin dudas sobre Zidane

"No veo mejor entrenador para gestionar lo que tiene que gestionar un entrenador del Real Madrid que Zinedine Zidane", con estas palabras Álvaro Benito sentenció lo que opina sobre el técnico francés. Muestra de apoyo al entrenador blanco en un momento en el que le llueven las críticas. Asimismo quiso añadir que "lo que no tiene ningún sentido es que ayer el Real Madrid se hubiera quedado fuera y que todos estuvieran diciendo que Zidane no vale".

Por el lado de los atléticos este sábado, Kiko Narváez habló sobre Simeone: "Cuando el mensaje del Cholo no llegue al vestuario, será el momento", refiriéndose a cuándo se irá del equipo rojiblanco. Álvaro Benito tiene claro que será un buen enfrentamiento, ya que se verán las caras de nuevo "dos entrenadores que se conocen al detalle".

¿Quién llega mejor al derbi del sábado?

Kiko Narváez aseguró confiado que el Atlético de Madrid "será camaleónico. Irá por momentos. Nadie aguanta los 90 minutos. La gente del Atlético tiene que ser optimista, están deseando que demuestren personalidad en el derbi".

Álvaro Benito analizó la situación teniendo en cuenta cómo está actualmente el del Real Madrid. "Espero un Atleti no tan abierto como lo viene haciendo en Liga". El Madrid se siente más cómodo "contra equipos que le van a buscar, el Real Madrid sale muy bien de la presión. Kroos está en un momento de forma tremendo", señaló el exjugador blanco. Además añadió que es algo que ya ocurre "desde el año pasado" y que el Real Madrid "se está sintiendo muy incómodo ante defensas replegadas".

Los onces del encuentro

Sobre las alineaciones que sacarán ambos equipos, Kiko Narváez apuesta que la gran duda será poner "a Herrera o a Saúl. Siempre tiene una sorpresita". Conociendo al Cholo y habiendo visto su paso por el club, Kiko consideró que en este aspecto "serán muy importante los cinco cambios y el desgaste del miércoles" lo tendrá en cuenta.

"¿El once del Madrid? A Zidane es muy difícil pillarle. Si Carvajal está bien igual mete a Lucas y Rodrygo arriba y se caería Vinicius", Álvaro Benito apostó por esta alineación de cara al derbi del sábado. Además reconoció que Vinicius "condiciona mucho las líneas defensivas y libera mucho espacio para los compañeros". A lo que Kiko respondió: "Yo veo a Vinicius y me suben las pulsaciones", cuestión que confirma lo que opinó sobre lo que se ve desde fuera: "Yo creo que Vinicius que preocupa más a los rivales que gusta a los de su afición".

"Es un partido muy decisivo de cara a LaLiga para el Real Madrid", explicó Álvaro Benito. ¿Y por qué? "Si se ponen a 9 puntos es muy difícil remontar. El empate no te dejaría tan lejos, pero una derrota pondría al Cholo en el disparadero", sentenció.