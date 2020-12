Roncero desvela lo que no le perdona a Simeone: "Esperaba que reconociera su error"

Este sábado, Real Madrid y Atlético de Madrid disputarán el primero de los dos derbis ligueros de la temporada en el Alfredo Di Stéfano de Valdebebas, escenario que vivirá un derbi entre los primeros equipos de ambos conjuntos por primera vez.

Ambos equipos llegan tras lograr la clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League con dos victorias balsámicas. Un respiro que, dependiendo de lo que pase este sábado a partir de las 21.00 horas, podría durar muy poco.

Para analizar cómo llegan uno y otro equipo, este jueves charlaron ampliamente del encuentro Tomás Roncero, Miguel Martín Talavera, Pedro Fullana y Javi Herráez en un directo dirigido por Dani Garrido y en el que todos ellos respondieron a las preguntas de los oyentes de la Cadena SER.

Tomás Roncero: "El único jugador del Atlético de Madrid que sería titular en el Real Madrid sería Joao Félix. ¿Oblak? Yo con Courtois dudé al principio, el peso de Keylor Navas en el vestuario era importante, pero me quedo con mi Courtois. Siempre digo lo mismo, me gustaría que un día Zidane me explicase que pasó con Marcos Llorente y Reguilón. Además, a Simeone nunca le perdonaré lo que dijo en aquella famosa entrevista con el Diario AS, aquello de que 'LaLiga estaba peligrosamente preparada para el Real Madrid'. Porque se puede mirar en la hemeroteca, aquella Liga la ganó el Barcelona con 19 penaltis a favor y solo uno en contra. Esperaba que reconociera que estaba peligrosamente preparada para el Barcelona y no para el Real Madrid".

Pedro Fullana: "Yo creo que no debería sancionar Simeone a Luis Suárez. Creo que estas cosas se tienen que arreglar en el vestuario y hablando. Es verdad que no es bueno y que es una falta de respeto al compañero, en este caso a Correa. ¿El once de cara a este sábado? No creo que haya muchos cambios. Puede haber alguna variable en el centro del campo, igual podría entrar Héctor Herrera. Por méritos debería sentar a Saúl y darle la alternativa al mexicano".

Miguel Martín Talavera: "¿Un jugador del Real Madrid al que ficharía para este derbi? Luka Modric. ¿Lo de Luis Suárez? Creo que Diego Costa alguna vez también hizo algo así, Llorente el día del Bayern también algo parecido, pero como lo de Suárez... es verdad que es el único jugador que ha venido a este Atleti como estrellón. La mayoría de los jugadores se hicieron con Simeone".

Javier Herráez: "Es evidente que al sacar ayer a Arribas, el mensaje es que están detrás de él. Creo que hay campo y minutos para todos, pero lo normal es que Zidane repita el once del Borussia ante el Atlético de Madrid. Igual es una eregía decir que no va a jugar Carvajal, pero igual lo es más sentar a Lucas a día de hoy".