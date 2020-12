Evgeny Morozov: "Podemos inventar un modelo político con el que cambiar la lógica de la tecnología"

Hubo un tiempo en que Evgeny Morozov creyó en la revolución digital. Pronto perdió la fe y comenzó a ofrecer una mirada crítica a la tecnología, internet, las redes y las consecuencias sociales y políticas del uso que hacemos de ellos. Ahora, cuando los problemas de Silicon Valley son más evidentes que nunca, cree que "podemos inventar un modelo político con el que cambiar la lógica de la tecnología".

A punto de cumplirse el décimo aniversario de la publicación de su libro 'El desengaño de internet', en el que ilustraba el lado oscuro de la red cuando muchos celebraban el papel de Facebook o Twitter en las primaveras árabes, el tiempo parece haberle dado la razón. Durante mucho tiempo creímos que el único uso autoritario de las plataformas digitales sería la censura, pero Morozov también vio que los gobiernos autoritarios podrían conformar nuevas opiniones a través de la propaganda digital, vigilar a los disidentes y controlar a la sociedad.

El diagnóstico de Morozov es claro: "tenemos muchas restricciones en las tecnologías digitales porque no podemos desarrollar todo su potencial. Es posible desarrollar un Youtube o un Twitter mejor". ¿Qué lo impide? El imperativo que rige nuestro mundo tecnológico: la rentabilidad. Para contrarrestarlo, Morozov mezcla realismo con utopía: "hoy no podemos abandonar este mundo tecnológico. Tenemos que articular una visión más emancipatoria para transformar tecnologías como la inteligencia artificial, los algoritmos, la ciudad inteligente…".

Otro de los grandes problemas de nuestro mundo digital, según Morozov, es la distribución de la información. Pero no se queda en la teoría y hace algo más de un año pasó a la práctica con el proyecto de The Syllabus, que pretende ser el antídoto frente a la forma que tenemos de consumir información en internet. En sus palabras: "The Syllabus se fundó para abordar uno de los principales problemas que tiene la economía digital a día de hoy: la dificultad para encontrar contenido de alta calidad online."

Quienes dominan la esfera digital (Facebook, Twitter, Youtube…), "prefieren distribuir los vídeos o artículos que pueden producir más interacciones entre los usuarios porque este es el modo de incrementar la rentabilidad de los contenidos. Al final del día, solo quieren vender la publicidad". Morozov cree que sin hacer más accesibles las informaciones de alta calidad no podremos saber si la ciudadanía prefiere el vídeo con más ‘me gusta’ del día o un contenido más intelectual o académico. El problema es que "la esfera pública digital que tenemos hoy no ofrece muchas posibilidades para acceder a estos contenidos sin invertir mucho tiempo o mucho dinero".

Morozov ve necesario crear el equivalente digital a las carreteras o las calles que tenemos en el mundo real, donde las reglas estén claras y sea imposible que una empresa monopolice el acceso a las infraestructuras digitales: "en los últimos veinte años, nosotros, como sociedades democráticas, no hemos hecho bastante para crear las infraestructuras digitales públicas".

Pese a que su visión de la realidad que vivimos es oscura, Morozov es un optimista "que también piensa que la política pública es necesaria para cambiar el mundo". Utopías como The Syllabus pueden servir para construir las bases de la sociedad que queremos y rechazar la idea de que en Silicon Valley "ya han construido el mejor mundo digital, que otras alternativas digitales no existen y que nosotros tenemos que aceptar la visión que ellos nos ofrecen. Tenemos que articular nuestras propias alternativas: más democráticas, más horizontales, más descentralizadas".