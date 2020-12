El Sanedrín del último tramo de Carrusel Deportivo ha analizado una importante jornada de LaLiga en la que el Real Madrid se ha impuesto al Atlético y recortado distancia y el Barcelona ha ganado por la mínima y con polémica al Levante.

"Me sorprendería mucho que Zidane siguiese la temporada que viene", ha señalado Antón Meana. "El principal culpable de los problemas deportivos del Madrid es Zidane, si lo hubieran echado después del partido frente al Shakhtar no hubiese sido una injusticia", ha añadido.

Sin embargo, Antonio Romero ha dicho sobre el entrenador francés: "En la derrota pone el pecho y en la victoria le da el mérito a los futbolistas". "Decir que Zidane se va a ir porque la temporada no es buena, creo que es muy atrevido. Para mí, Zidane es el mejor entrenador posible para este equipo. Cuando pierde y cuando gana", ha argumentado.

Jesús Gallego, por su parte ha opinado lo siguiente: "¿Que la cosa ha mejorado? Evidentemente. También ha habido una rectificación de Zidane que ha conducido a esto y es olvidarse de las rotaciones salvajes. En estos tres últimos partidos, no ha habido casi variaciones y eso al equipo le ha dado seguridad. Vinicius no había jugado tres partidos seguidos de titular en toda la temporada".

La victoria del Barcelona

"El Barça es un equipo enfermo, con una enfermedad que viene desde hace dos o tres años. El problema real del Barcelona es que es no avanza", ha comenzado Marcos López. "No es un problema de jugadores, es un problema de estructura de club", ha añadido.

Antonio Romero ha manifestado que "la diferencia con otros partidos que han tapado la pérdida de identidad del Barcelona es que Messi antes metía más".

Sobre el sorteo de Champions que tiene lugar este lunes a las 12:00 Lluis Flaquer ha dicho: "La sensación que hay en el entorno es, ‘a ver qué rival va a eliminar al Barcelona’. La sensación es de ese pesimismo".

Por último, Antón Meana ha relatado: "Que los jugadores le pidan a Koeman que cambie el sistema es grave y pasó en el Real Madrid con Benítez, mira como acabó".

La derrota del Atlético en Valdebebas

Para Julio Pulido, "negarle a Simeone lo que ha hecho desde que es entrenador del Atlético para acercarse al Real Madrid es muy injusto".

El narrador del Atlético en Carrusel, Miguel Martín Talavera ha hablado sobre la sustitución de Joao Félix contra el Real Madrid. "El mejor del Atlético no está siendo Joao Félix, igual yo también le quitaría antes que a Llorente. Lleva el '7' que tenía un futbolista que, además de ser el segundo o el tercer goleador de la historia del Atlético de Madrid, se dejaba los huevos en cada partido. Simeone no se casa con nadie y no está obsesionado con las estrellas", ha explicado.

Por último, Antonio Romero ha discrepado con Talavera: "Cualquier entrenador del mundo que se está jugando un partido de la trascendencia de ayer va perdiendo 1-0 y quita a la estrella del equipo y tiene un problema".