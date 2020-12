El alegato de Quique Peinado sobre no ver porno

En Buenismo Bien, el programa presentado por Manuel Burque y Quique Peinado, suelen hablar mucho sexo y en gran parte gracias a la aportación de Henar Álvarez, que durante las cuatro temporadas hasta ahora acaecidas ha normalizado hablar de temas que en muchos programas de humor no se hablaban.

El consumo de porno ha sido un tema a tratar este miércoles y en un momento del debate entre Burque y Henar, Peinado ha sorprendido a propios y extraños señalando que no ve porno. "Es una cosa que nunca le terminé yo de ver la gracia", señaló el periodista vallecano.

"A mí lo que me gusta de tener sexo con alguien es gustar, ese rollo... un amigo mío dice que le gusta tener más la razón que follar, pues yo pienso parecido", argumentaba Peinado.

"La parte que cubre el porno es la que menos me interesa del sexo, no es una cosa que yo demonice ni nada pero no lo consumo", concluyó sobre el tema el locutor de Buenismo Bien y presentador de Zapeando y Radio Gaga.