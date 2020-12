Cambio de regulación y salario mínimo

Mientras los agentes sociales vuelven a sentarse a la mesa de negociación con el Gobierno, el salario mínimo interprofesional vuelve a situarse en el centro del debate económico, aunque el debate no es ya si se subirá el suelo mínimo, si no cuánto. Desde el gobierno plantean que una nueva subida del salario mínimo supondría, simplemente, equipararnos a otros países de nuestro entorno -la subida más significativa es la de Alemania que va a subir un 2,7% en enero de 2021, en el que será el primero de cuatro aumentos para llegar a 2022 con una subida del 11,8% ; además, Francia prevé una subida del 1%, Portugal negocia una subida del 4,7% y Reino Unido ha aprobado subidas de entre el 1,5% y el 2% en función de diferentes tramos de edad-. Sin embargo, España no se queda rezagada en estos incrementos salariales porque los salarios más bajos han sufrido en los dos últimos años una subida acumulada del 29%, una situación que solo se vivió en 1980, cuando en dos años acumulaba una subida del 25%.

En opinión de Lorenzo Serrano, investigador del IVIE, "si se va a producir, tendría que ser una subida muy meditada y muy cauta porque las circunstancias en las que estamos son bastante delicadas. La economía está mal, especialmente en sectores donde este tipo de medidas puede tener un impacto mayor, como el sector servicios, y por otra parte, hay que tener en cuenta que no estamos como alguno de esos países de nuestro entorno. De hecho, lo que se prevé en la actualidad y para el futuro más próximo es un crecimiento de los precios muy moderado, y cuando los precios suben moderadamente, grandes subidas de los salarios nominales, puede ser más problemático".

Big Tech: ¿nueva regulación en Europa?

Y mientras en España el debate gira entorno al salario mínimo, en la Unión Europea la Comisión ha publicado dos nuevas propuestas para regular el comercio digital ( la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales) que buscan poner coto al poder de las grandes tecnológicas y regular un mercado digital, que hace dos décadas que no se legisla a nivel europeo.

La Ley de Mercados digitales afecta directamente a las llamadas ‘guardianes de Internet’ aquellas empresas con más de 45 millones de usuarios en toda la Unión, entre las que por supuesto figuran nombres como Google, Amazon o Apple, por el papel central que desempeñan, han dicho los dos comisarios, mientras que la ley de servicios digitales, se aplicará a todas las compañías, independientemente de su tamaño, y de forma armonizada en todos los países.

"A ver, los mercados están tienen entes reguladores que velan por la defensa de la competencia, y cuando hay situaciones de abuso, de dominio, de monopolio pues actúan, pero tiene competencias, lo que hay que ver es cómo se regulan. Hay que ver el alcance, y no hemos de olvidar que esto es un proyecto, es decir, ahora la Comisión lo va a trasladar al Parlamento Europeo, luego al Consejo, que hará una primera lectura, seguramente una segunda, no se pondrán de acuerdo, actuarán los lobbies de Bruselas...al final se llegará a un texto definitivo" explica en Hora 25 de los Negocios Sergio de Juan-Creix, abogado experto en derecho digital y profesor de la UOC