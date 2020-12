Santiago Niño-Becerra: "Estoy convencido de que el salario mínimo va a subir"

Una vez conseguidos los apoyos necesarios para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado por parte del Gobierno, continúan los debates en el seno del ejecutivo para la aprobación de medidas en el terreno económico. El Ministerio de Trabajo ha dejado entrever que, lejos de aprobar una eventual congelación del salario mínimo interprofesional (SMI), cada vez cobra más fuerza la idea de que éste aumente en enero del próximo año.

Santiago Niño-Becerra, nuestro economista de cabecera, ha asegurado en La Ventana que está “convencido” de que esta subida se va a producir. Y plantea que “con esta propuesta está pasando algo que no había pasado hasta ahora. Los sindicatos se muestran a favor, como han hecho siempre, y la patronal está más callada a la hora de mostrar su desacuerdo. Además, hay ciertas entidades que solían estar calladas y ahora aprueban la medida”. El motivo: que entienden que, si crece el SMI, crecerá el consumo y se reactivará la economía.

Sin embargo, a Niño-Becerra no acaba de convencerle esta subida, ya que, aunque el argumento más común es que un aumento del SMI reduce la desigualdad, “el nivel de precios no es igual en todas partes, y tampoco lo son las condiciones de las empresas. Tiene que haber un salario mínimo, por descontado, pero no termino de ver el ‘café para todos’”. Sobre la cuestión que implica que una subida de las pensiones debe suponer una subida del SMI, el economista argumenta que “una pensión se mide en función de lo que se cotiza, y un salario en función de la productividad”.

Por otro lado, un artículo publicado en El País titulado ‘Truco o Trato’ introduce la cuestión planteada por empresas como Facebook, consistente en ajustar el sueldo de los empleados dependiendo del lugar donde residan o desde donde teletrabajen. Es decir: ajustar el salario en función del nivel de precios de la ciudad de residencia. En opinión de Niño-Becerra, es una medida que “sólo pueden permitirse mastodontes como Facebook, Amazon o Google, que estén muy globalizadas”.

Sin embargo, esta medida “sólo tendría sentido si la productividad de los empleados es la misma”. Y sospecha que no comprendería subirle el sueldo a los empleados que vivan en ciudades con un nivel de precios más alto. Por tanto, para Niño-Becerra no es sino una “forma encubierta de llevar a cabo una devaluación de la masa salarial”.

Por último, hemos comentado con el economista las recientes declaraciones de Tien Tzuo, CEO de ZEORA, quien cree que, dentro de diez años, el consumo de productos de coches o móviles se llevará a cabo mediante alquiler en vez de mediante compra. En palabras de Niño-Becerra, “el pago por acceso al uso es algo que ya existía en el mundo industrial”. Del mismo modo, se trata de “una alteración del concepto de propiedad, que provocará que el ingreso puntual de las empresas baje pero se traslade en el tiempo, haciéndolo más estable e incluso aumentándolo”.