Una noche fatídica en Alcalá 20

De la Movida Madrileña quedó el recuerdo del alcalde Galván diciendo a los jóvenes que “el que no esté colocado que se coloque”, o el de Almodóvar y McNamara cantando “voy a ser mamá”. Pero hubo un hecho trágico que también era una muestra de cómo funcionaban las cosas en la España de los 80. O, mejor dicho, cómo no funcionaban. El 17 de diciembre de 1983, Madrid se estaba aún recuperando del impacto de haber tenido dos accidentes aéreos con cientos de víctimas en las dos semanas anteriores. Ese día hubo otra tragedia difícil de olvidar.

Alcalá 20 era el nuevo nombre de un local que había sido conocido durante años como el Lido. Era una discoteca que se encontraba en los bajos del Teatro Alcázar que, efectivamente, está en el número 20 de la calle de Alcalá. Ese día, o, mejor dicho, esa noche, a las 4:45 de la madrugada, un cortocircuito hizo que se incendiara una de las cortinas del local. Al estar a punto de cerrar, el local no estaba del todo lleno, pero la falta de luz eléctrica combinada con el humo convirtió la discoteca en una trampa mortal. Además de no tener un sistema anti-incendios, resultó que las puertas de emergencia no se abrían, lo que hizo que la salida principal quedara colapsada, con mucha gente muriendo aplastada en la estampida. Cuando llegaron los bomberos, pudieron rescatar a algunos jóvenes, pero 81 personas perdieron la vida esa noche. Veinticuatro más resultaron heridas de gravedad.

Casi doce años después de los hechos, los propietarios, un electricista y el funcionario que le dio el visto bueno a unas instalaciones terribles fueron condenados por los hechos. Por cierto, hace siete años, en el 2013, hubo otro incendio en la misma dirección, esta vez, por suerte, sin víctimas.