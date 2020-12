Momias de Chinchorro

A pesar de ello, sometía a sus muertos a un complejo proceso de momificación artificial. A estos grupos los denominó "Aborígenes de Arica", nombre que más tarde se cambió por Cultura Chinchorro. Y Ulhe señaló que se podían distinguir tres clases de momias: las de tipo sencillo, momias de preparación complicada y momias revestidas en todo el cuerpo con una capa de barro de un centímetro de espesor. Las dató en unos 2.000 años de antigüedad.

Décadas después, el análisis del material aportado permitió a los arqueólogos perfeccionar la clasificación propuesta por Uhle y datar las momias más antiguas en unos 7000 años a.C. convirtiéndolas en las más antiguas del mundo, unos 3.000 años antes de las egipcias. Más tarde, el antropólogo chileno Bernardo Arriaza, pudo complementar y perfeccionar la clasificación. Porque aparte de las momias de tratamiento simple (desecación natural de los cuerpos por acción del medio ambiente, extendidas, envueltas con esteras de totora y pieles de camélidos), están las momias de tratamiento complejo, entre las que se distinguen los siguientes subtipos y variedades:

a) Momias Negras: pintadas externamente con una capa de manganeso. Fueron las más complejas de todas. Los cuerpos prácticamente eran reconstruidos; la mayoría de los tejidos blandos eran removidos y el esqueleto reforzado.

b) Momias Rojas: los cuerpos no fueron desarticulados con la misma intensidad que en las momias negras; los huesos de los brazos y piernas no fueron raspados y el cuerpo no fue completamente desmembrado. El cuerpo fue modelado y recubierto con pintura roja (óxido de hierro).

c) Momias en vendajes: el procedimiento parece una combinación de los usados para las negras y rojas. El cuerpo fue completamente descuerado y palos longitudinales fueron usados para reforzarlo. Después de esto, tiras de piel animal o piel humana fueron usadas para envolver el cuerpo.

d) Momias cubiertas de barro: los cuerpos eran ahumados y luego cubiertos con una mezcla de arena, arcilla y un ligamento proteico.

Unas momias extraordinarias que están consideradas un patrimonio arqueológico e histórico de relevancia mundial y que aún tiene mucho que decirnos.