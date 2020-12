Los mejores discos del peor año

El 2020 ha sido un año terrible, lleno de miedos, de muertes, de incertidumbre. Pero también ha sido un año de grandes discos, álbumes que han puesto banda sonora a estos meses de terror haciendo la vida un poco más llevadera.

En este 2020 nos ha tocado despedir a grandes artistas, también a familiares, a amigos, a compañeros. Pero la música no ha parado. No ha habido festivales ni apenas conciertos y mientras todo un sector languidece asfixiado e ignorado por las autoridades, son las canciones las que se han mostrado como las mejores compañeras, compañeras de lágrimas en algunos casos, en otros han servido para recordarnos días mejores. Pero lo que no hay duda es que la música sigue siendo necesaria.

Los meses de confinamiento han sido también un aliciente creativo para muchos artistas que han usado este encierro para grabar discos que son la banda sonora de este año pandémico. Cada uno tendrá sus discos, hoy vamos a dedicar este programa especial a algunos que me han hecho buena compañía en los días más jodidos.

SETLIST

Nick Cave – Idiot Prayer

Swamp Dog - Sorry You Coundt Make It

Bob Dylan - Rough and Rowdy Ways

Fiona Apple - Flech The Bolt Cutters

Matt Berninger - Serpentine Prison

Bruce Springsteen – Letter to You

Lucinda Williams – Good Souls Better Angels

Marcus King – El Dorado

Phoebe Bridgers – Punisher

Jason Isbell - Reunions