"La asfixia", la voz del genocidio en Guatemala

“Esperó a que mi papá la viniera a buscar. Las horas pasaron y él no llegaba... así que decidió salir a buscarlo. Cuando llegó a la casa de mi tía, escucho las voces de todo el mundo cantando el Feliz Cumpleaños. Es ahí cuando se quedó sin aire. Mi padre no estaba, no llegó esa tarde, no llegó nunca”.

Éste es uno de los fragmentos que dan inicio al documental “La asfixia” de la cineasta Ana Isabel Bustamante. La historia comienza con la detención y desaparición de su padre el 13 de febrero de 1982 en el contexto del genocidio guatemalteco y represión del estado en la guerra civil a manos de Efraín Ríos Montt. Se calcula que más de 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas entre los años 1960 y 1996. El ejército guatemalteco y paramilitares, perseguían indistintamente a los civiles bajo la teoría de que formaban un “enemigo interno” rebelde.

El documental plasma el horror vivido durante esos años en Guatemala. Hoy en día no se puede decir que la sociedad de posguerra haya superado el miedo porque “todavía no se ha hecho justicia”. La directora de la película cree que la razón de que se haya consolidado la violencia estructural en el país ha sido porque todavía existe la impunidad. “Todavía hay personas que niegan que el genocidio existió”. En el juicio de Ríos Montt, cuando se logró dar sentencia, la gente cogió valor para hacer llegar la justicia a Guatemala. En cambio, cuando quitan la sentencia, el miedo vuelve a estar presente. Al final de la película, uno de los allegados dice que “hablar resulta de alto riesgo y puede traer consecuencias políticas graves”, es más, nuestra invitada nos comenta que “nunca ha podido decir que es hija de un detenido”.

Actualmente todavía continúan 45.000 personas en paradero desconocido, aunque se cree que pueden ser más. Entre ellas se encuentra el padre de Ana, la cual dice que “sabe que la persona está muerta, pero como los huesos no han sido enterrados. Todavía no hemos pasado el luto”.

Su madre estaba embarazada de ella cuando su padre desapareció, por lo que nunca llego a conocerlo. Este viaje le ha hecho crear imágenes propias sobre él: “Me he encontrado con un hombre solidario, académico universitario, una persona que en su momento buscó que la gente en el país tuviera más oportunidades, igualdad de derechos”. Además de un recorrido sobre las huellas de la memoria de su familia, con “La asfixia” ha conseguido dar voz a toda esa generación que han intentado silenciar.