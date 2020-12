Por qué preocupa a los científicos la nueva cepa de coronavirus: "La carga viral puede ser 5 veces superior"

"No podemos decir que este virus sea más letal, pero tampoco podemos descartarlo", afirma José Manuel Bautista en Hora 25. El catedrático de la Universidad Complutense explica que el principal problema de esta cepa es que se han acumulado varias mutaciones en sitios emblemáticos del virus. En esta variante genética, esos cambios han tenido dos principales consecuencias: "la carga viral es entre cuatro o cinco veces mayor y parece que el virus crece un 71% mejor respecto a otras cepas que tenemos en circulación", explica este bioquímico. Con esos datos en la mano, la lógica es aplastante. “Al poder acumularse más carga viral en la zona nasofaringea, se puede facilitar la transmisión y el contagio. Además, el virus puede instalarse mejor en zonas del aparato respiratorio y causar así más patologías.

Por tanto, habría más gente con más patologías que tendrían que recurrir a los hospitales", concluye Bautista. La clave es que en sólo dos meses y medio esta mutación ha conseguido ocupar un espacio de infección en Reino Unido que antes no tenía y ése es el motivo por el que es imprescindible mantener a raya a esta nueva cepa: evitar un nuevo colapso hospitalario.

Los británicos empezaron a vacunarse hace dos semanas y, aunque en redes sociales hay quien intenta vincular esta mutación con la campaña de vacunación, José Manuel Bautista advierte de que no es posible, dado que apareció en septiembre. Bautista no cree que a corto plazo esta cepa altere la campaña de vacunación, pero no descarta que a largo plazo sí tenga un impacto y haya que mejorar las vacunas, igual que ya se hace con la de la gripe.

De cara a la Navidad, José Manuel Bautista cree que los gobiernos deberían avisar a la población del riesgo de esta nueva cepa: “Cuantos menos contactos se tengan, mejor y es importante compartir lo menos posible el aire que respiramos con otros porque es la principal fuente de contagio”. Añade que si no somos precavidos, la situación puede empeorar todavía más.

📻 Un biólogo molecular da las claves de por qué preocupa la nueva cepa de coronavirus en @hora25 con @PepaBueno



"Preocupa porque se han acumulado una serie de mutaciones en la misma variante genética y están en sitio emblemáticos del virus"https://t.co/Dx1v7YvrO0 pic.twitter.com/IJExCFVX5x — Hora 25 (@hora25) December 21, 2020 📻 ¿Afecta la nueva cepa a las vacunas? ¿Tiene algo que ver la campaña de vacunación con esta nueva cepa? La respuesta de un biólogo molecular en @hora25 con @PepaBueno



Entrevista completa 👉https://t.co/Dx1v7YvrO0 pic.twitter.com/PgKHcp4hYA — Hora 25 (@hora25) December 21, 2020

España suspende vuelos con Reino Unido

El Gobierno de España ha decidido, de forma concertada con Portugal, la suspensión de vuelos de entrada procedentes del Reino Unido desde mañana martes 22 de diciembre, salvo para ciudadanos españoles y residentes, según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación.

El Ejecutivo explica en un comunicado que, tras la reunión del mecanismo de crisis de la Unión Europea, que este lunes ha analizado los efectos de la nueva cepa del coronavirus detectada en el Reino Unido y ha pedido que se eviten los viajes no esenciales, el Gobierno ha decidido "suspender desde mañana las entradas en territorio español de ciudadanos procedentes del Reino Unido, salvo nacionales españoles o residentes en España".

La decisión, explican, supondrá también un reforzamiento de los controles en el paso fronterizo de Gibraltar, donde Reino Unido ya ha confirmado un caso de esta nueva mutación.