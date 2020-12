Una decisión complicada para sobrevivir

El 23 de diciembre de 1972 podríamos argumentar que fue un buen día para nuestros protagonistas de hoy. Después de todo, fue el día en el que supieron que habían sobrevivido a un desastre aéreo. Pero fue también un mal día porque fue cuando el mundo supo cómo habían sobrevivido.

Setenta y dos días antes, el vuelo 571, que iba de Montevideo a Santiago de Chile, se estrelló contra una montaña. El error de pilotaje hizo que el avión perdiese las dos alas y la cola y que tres miembros de la tripulación y ocho pasajeros murieran inmediatamente. Se daba la circunstancia de que el vuelo llevaba a los 19 miembros de un equipo de rugby, junto con sus familias, amigos y fans. Pese a que se iniciaron de inmediato las misiones de rescate del avión, los aviones que sobrevolaron la zona no pudieron distinguir los restos blancos del avión entre la nieve. Al cabo de ocho días, se les dio a todos por muertos. No iban mal encaminados: 18 personas más perdieron la vida. Quedaron 16 supervivientes, atrapados en la nieve, en lo alto de una montaña, prácticamente sin provisiones. En una historia increíblemente épica, tres de los supervivientes consiguieron caminar hasta encontrar otros seres humanos. Pero para lograr sobrevivir, se vieron obligados a comer lo único que tenían a mano: la carne de sus compañeros fallecidos. Cuando los últimos tripulantes fueron rescatados el 23 de diciembre de 1972, no tardaron en surgir los rumores de canibalismo. Seis días más tarde, los protagonistas de esta historia lo confirmaron en una rueda de prensa, esperando encontrar la comprensión de los familiares. En general, hay que decir que la encontraron.