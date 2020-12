"Vamos a pasar la Nochebuena juntas gracias a esta entrevista": el mensaje de la madre de una enfermera

Los trabajadores sanitarios y no sanitarios de los hospitales han sido los grandes protagonistas de estos últimos meses tras hacer frente al colapso de los hospitales y centros de salud. "Esta epidemia nos ha sacado lo mejor y lo peor. Como equipo hemos salido todos adelante. Intentábamos estar lo mejor posible para los pacientes", explicaba en Hoy por Hoy Alba Sáez, enfermera del Hospital Clínic de Barcelona.

Su principal preocupación era que no se sintieran solos los pacientes. "La gente mayor que no tenía móvil, entraban con sus propios móviles y hacían videollamadas", indica. Al principio, el desconocimiento de la enfermedad obligaba a los trabajadores a tranquilizar a los pacientes.

Su madre, Tere Francesch estuvo sin verla desde febrero hasta junio. Desde el inicio de la pandemia, estuvo enganchada a la televisión y la radio. “Me compré un calendario y está toda la historia de la pandemia anotado”, relata Tere Francesch, quien añadía al drama de la enfermedad, el sufrimiento de no tener demasiadas noticias de su hija.

“Cuando llegaba de noche a casa y no me contestaba a las llamadas, le pedía que me dijera solo buenas noches”, recuerda Tere, quien indica entre risas que la respuesta de su hija al día siguiente cuando no respondía era: “Viva”

Por eso, después de pasar tanto tiempo sin ver a su hija, y con la posibilidad de no pasar con ella la Nochebuena, agradecía a Àngels Barceló esta entrevista: “Te agradezco en el alma esta entrevista. No hubiéramos pasado la nochebuena con ella. Hoy trabaja y cuando salía no había trenes. Pasaremos la Nochebuena juntos gracias a vosotros”

“Llegábamos a casa, cansados emocionalmente y físicamente. Había días que no teníamos hambre y que llorábamos”, comentaba Alba, quien confiesa ante su madre que, si hubiera dado positivo, posiblemente se lo hubiera ocultado a su madre.