Juan Jacinto Muñoz: "Todo en la vida es engaño"

“El show de Truman” nos contaba la historia de un Reality Show en el que la vida del protagonista estaba escrita desde su nacimiento por un equipo de guionistas. Juan Jacinto Muñoz Rengel plantea en su último libro, “Una historia de la mentira”, que esa película puede ser una gran metáfora de los tiempos que estamos viviendo.

En él hace un recorrido por la historia de la humanidad y demuestra que la mentira es una de las bases con la que se ha creado la realidad que vivimos hoy en día. El escritor malagueño tiene claro que “en toda esta farsa siempre hemos sido unos figurantes”. Su libro podría resumirse alterando un poco los versos de Calderón: “Todo en la vida es engaño, y los engaños, engaños son”.

La mentira se introduce en todos los terrenos que tienen que ver con el ser humano y quizá el terreno más abonado es el de la religión. Se plantea incluso la historicidad del cristianismo, ya no sólo de cómo nos fue transmitido, sino incluso de la existencia de la figura de Jesús. “Lo que sabemos realmente de la figura de Jesús, no es lo que cree la gente. En ninguna escritura se habla de la virginidad. Jesús tenía hermanos, no era hijo único. Es un claro ejemplo de que todo llega muy alterado hasta nosotros”.

"La gente mayor se cree con más facilidad las 'fake news'" El mayor uso de las redes sociales durante la pandemia sobre todo por gente mayor ha provocado su popularización

“La mentira nace antes que nosotros, y con los humanos se perfecciona”. Si hablamos de la mentira, es raro que no se mencione la política. Tras escuchar un audio de Aznar en el que asegura que “el régimen de Irak tiene armas de destrucción masiva” (declaraciones por las que tuvo que disculparse años después), Juan Jacinto sentencia: “El político es un profesional de la mentira, miente a unos y otros para un buen fin”. Pone en duda quién es el destinatario de ese “buen fin”. Declara que “el bien común se ha perdido de vista y no cree que ningún partido político mire por el bien de todos”. Pero si sabemos que nos mienten... ¿Por qué les seguimos votando? Es fácil. Nos hemos acostumbrado a la mentira.

Solo hace falta volver a mencionar el título del libro: “Una historia de la mentira”. Ni la religión, la política, la economía... ni siquiera la ciencia queda lejos de la mentira. Juan Jacinto defiende que con esta situación de la pandemia se está “evidenciando más”. “Ahora aparece un virus y queremos solucionarlo en pocos meses. Se necesita un lapso mayor de tiempo. En el momento en el que sometemos a tanta presión el proceso científico, nos damos cuenta de que la ciencia no tiene la verdad”.

Finaliza el libro con algunos capítulos que acuden a lo más personal del ser humano, alegando que “todos nos mentimos y mentimos a los de nuestro alrededor”. Aunque hablemos de la mentira, el engaño, la farsa, y parezca tener una connotación negativa, Juan jacinto ha querido terminar con una reflexión optimista: “Al final es verdad que las ideas nos transcienden. Si uno se da cuenta que la mentira estaba antes que nosotros, quiero pensar que todo esto nos va a llevar a algún sitio, a lo mejor nos está llevando a alguna parte”.