Estamos ya muy acostumbrados a pegar los trozos de nuestras vidas sobre la marcha. Cada cierto tiempo algo se rompe, y sin apenas detenernos a sopesar dónde va cada fragmento, nos rehacemos. Este año podríamos contar historias de vidas rotas sin parar. Fue rico en cachitos. Nos rompemos de muchas maneras y por infinitos motivos. No existen, seguramente, las vidas enteras, que no reciben un golpe que las obliga a un improvisado invento. Lentamente, con los años, todos somos trozos, gente rehecha, cubierta de parches. Te caes y te levantas, un miembro y luego otro, como se abre una regla de carpintero, y sigues adelante, como si tal cosa. Hay una gran normalidad en vivir «como si tal cosa», y sin embargo entraña una dificultad sobresaliente, pues te obliga a pensar que no importa en cuántos trozos te rompas, porque a ti la vida seguirá desafiándote a vivirla de todas maneras y lanzándote nuevos retos cuando superes los viejos. La rotura forma parte del proceso de vivir. Y sobreponerse a ella también, por eso pensar que las cosas van a ir bien de hoy en adelante es la mejor manera de encarar el desconocido 2021.