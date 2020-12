Un virólogo advierte: es posible "cierta bajada de la efectividad de las vacunas" si el virus muta con rapidez

La cepa británica del coronavirus ha hecho saltar todas las alarmas pero la realidad es que, que un virus mute, es lo más normal que ocurra. Como explicaba el virólogo español Esteban Domingo, investigador en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO-UAM), hace tiempo, esos cambios son el modus vivendi de los virus. La velocidad a la que se acumulan las mutaciones es realmente alta. Todavía no se sabe si las mutaciones afectarán a la vacuna es posible que se produzca cierta bajada de efectividad que hay que estudiar", apunta este martes el mismo virólogo en Hoy por Hoy.

Este experto compara lo que puede ocurrir con la vacuna contra el coronavirus con la de la gripe, ya que, "aunque genéticamente son virus muy distintos, periódicamente ocurren cambios en la vacuna de la gripe que hacen que cambie sustancialmente su eficacia" y considera que puede pasar lo mismo con la de la COVID. "Es una cuestion de la dinámica de evolución del virus que todavía no se conoce. Puede funcionar durante mucho tiempo o no, y que al cabo de un año tengamos que cambiar de vacuna", explica. Algo que no sucede con vacunas como la del sarampión, "universal y permanente" desde su creación.

Por eso, considera que la efectividad de la vacuna dependerá de quién gane "la carrera", de "cuán de rápida serán las mutaciones y cuán de rápidos los cambios en la vacuna, de la tecnología necesaria para cambair una vacuna y todos los problemas adherentes a ello". En cualquier caso, señala que el cambio de las vacunas sintetizadas a partir del ARN del virus no es complicado: "Basta con cambiar un ARN por otro".