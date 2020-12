Yolanda Díaz: "Me da un poco de tristeza que no se suba 30 céntimos al día a los trabajadores más débiles"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó este martes como uno de los compromisos más relevantes cumplidos por el Ejecutivo de coalición la subida del salario mínimo, que ha decidido mantener de momento en 950 euros, aunque con la promesa de llegar al 60% del salario medio al final de la legislatura.

El objetivo de la prórroga del decreto del SMI, a petición del Ministerio de Trabajo, es dar seguridad jurídica y proteger a los trabajadores que están pendientes de este SMI y que se quedarían en un limbo legal a partir del 31 de diciembre. Lo que se busca es un acuerdo entre los agentes sociales que todavía no ha llegado: mientras que los sindicatos piden que llegue a los 1.000 euros, a diferencia de la patronal, que cree que no es momento de abordar esta subida.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha estado este miércoles en Hoy por Hoy para hacer balance de su primer y complejo año en el Gobierno, y avanzar algunos de los retos del Ejecutivo para el 2021. Estas han sido algunas de sus reflexiones:

"Esta crisis se ha gestionado de manera muy diferente a la anterior. En la anterior hubo despidos masivos pero en esta hemos salvado empresas y hemos ayudado a los autónomos... pero el balance ha de hacerlo la ciudadanía".

"Es la primera crisis en la que el empleo no se desploma mucho más que la caída del PIB".

Prórroga del Salario Mínimo

"El SMI tiene un plazo de caducidad, que es el año natural. Sin esa prórroga del SMI que aprobamos ayer lo que ocurriría el día 1 de enero es que se dejaría de recibir ese salario mínimo".

"¿Por qué vamos a revalorizar los salarios de funcionarios y de los colectivos que están en convenios colectivos y por qué dejamos fuera de esa actualización a los más vulnerables? Mi posición es clara, yo siempre voy a estar del lado de los más débiles. Estamos discutiendo por 30 céntimos al día para los trabajadores que más lo necesitan. Me da un poco de tristeza. Creo que las empresas españolas pueden soportar una revalorización de 30 céntimos al día".

Prórroga de los ERTE

"Me gustaría que esta negociación de los ERTE en nuestro país no agotase su tramo hasta el 31 de enero. Voy a pedir a los agentes sociales que no llevemos la negociación más allá del 15 de enero".

"En contra de la propia mecánica del Ministerio, me gustaría que se simplificaran los procedimientos".

"Hay lógicas que son muy masculinas, de negociar hasta el último momento. Que parece que si es así es mejor".

Sistema de pensiones

"El Pacto de Toledo ha tomado una determinación que creo que es muy saludable".

"Me muevo por los acuerdos políticos. Hay un acuerdo de Gobierno, con la máxima representación de todos los partidos de mi país diciendo que no quieren esto. No va de derechas ni de izquierdas".

"No es lógico que un Gobierno que dice que no va a dejar a nadie atrás propicie recortes".

Monarquía

"Me parece relevante que todas las instituciones públicas, incluida la Casa Real, debemos someternos a parámetros de transparencia. Todos somos iguales y todos tenemos que rendir cuentas".

"Es un bochorno lo que estamos viviendo. Tengo amigas que son monárquicas pero que están abochornadas por lo que estamos viviendo".

Indultos a los presos del procés

"Creo que hay que pasar página y defiendo el diálogo. Creo que hay que darle una salida tranquila y dialogada a lo que pasa en Cataluña".

"Hagamos de la política una herramienta fundamental para resolver asuntos políticos".

"Con el diálogo es más fácil el reencuentro".