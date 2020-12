Gallego señala por qué el Real Madrid no es favorito para LaLiga: "Hay una gran diferencia con otros años"

El Real Madrid no aguantó el tirón del Atlético y dejó escapar dos puntos en el Martínez Valero. Los de Zidane fueron superiores en la primera mitad, pero el Elche creció en el partido a partir del tanto de Luka Modric. Así, los blancos rompen una racha de seis victorias consecutivas. El Sanedrín analizó si el Madrid aún es favorito al título de Liga.

Jesús Gallego: "Queda mucha Liga. Al Atlético le faltan 24 partidos por jugar. He visto al Madrid de los últimos encuentros en la primera media hora. Me gustaría darle méritos al Elche por la segunda parte que ha hecho. Creo que no hemos visto al Madrid de noviembre. Hay una gran diferencia con otros años. A estas alturas, Simeone sabía que no podía ganar LaLiga. Este año sabe que sí la puede ganar".

Pedja Mijatovic: "Pinchazo del Real Madrid. Ha estado muy superior antes del gol y todos pensábamos que se iba a llevar el partido. Para ganar LaLiga tienes que ser regular. Cuando había que sentenciar el partido, ha habido un bajón que no me explico. Cuando empiezas tan bien como hoy, piensas que ya lo tienes ganado. El Madrid ha querido con el empate, pero no ha sabido cómo. Queda mucha Liga, pero tiene que hacer una segunda vuelta casi perfecta. De momento, el Atlético es el equipo más regular. A pesar de lo de hoy, creo que son los dos candidatos. Estará entre Atlético y Madrid. Modric vive para esta profesión. Está en una forma tremenda y merece seguir aquí un año más. Es un ejemplo para los jóvenes del equipo. Marcelo y Mendy son dos jugadores muy diferentes. Yo fiché a Marcelo cuando era muy joven y creo que es el que mejor ha jugado en el lateral después de Roberto Carlos. Siempre ha tenido carencias defensivas y en los últimos dos años hemos visto sus dificultades, pero no creo que salga en invierno. Sé que quiere recuperar su mejor forma, pero no sé si será capaz de hacerlo".

Antonio Romero: "El Madrid se ha visto muy sobrado en la primera parte. En la segunda, creo que el Elche ha sido superior. No ha sido el partido de Zidane porque ha tardado mucho en hacer los cambios. No tiene sentido darle 90 minutos a Marcelo cuando estaba muerto. El Madrid se lleva un bajonazo que no se esperaba. Cuando no la enchufa Benzema, a este equipo le cuesta mucho encontrarse con el gol".

Mario Torrejón: "La foto de Courtois en la última falta es muy bonita, pero es que iba a gol. Estoy convencido de que cuando lleguen las curvas el Madrid estará más cerca. Lo de hoy no tiene nada que ver con lo de noviembre. Es otra sensación. Lo que no me gusta es que se han confiado mucho. Zidane ha hecho los cambios muy tarde. Creo que ha sido cuestión de un exceso de confianza. Marcelo está muy lejos de su mejor forma".

Miguel Martín Talavera: "Tengo claro que el Madrid va a pelear LaLiga hasta el final. El Atlético tiene que jugar contra Levante y Sevilla".

Antón Meana: "Veo a este Madrid peleando LaLiga hasta el último minuto o ganándola. Creo que ha cambiado la cara para bien y si el Atlético quiere ganar el título, tendrá que luchar hasta el final".

Javi Herráez: "Me queda la sensación de que el Madrid ha dejado escapar dos puntos. Creo que el Madrid va a ganar LaLiga y el Sevilla también va a estar ahí".