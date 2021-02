Alberto Ruiz-Gallardón: "Yo nunca le tuve cariño a Génova, 13"

Mudarse siempre tiene un momento de nostalgia. Cuando se hacen las cajas, aunque hablar de cajas en este caso no parece lo más apropiado, surgen las anécdotas: los buenos y malos momentos antes de cerrar la puerta y entregar las llaves.

El Partido Popular ha anunciado que deja su emblemática sede en la calle Génova, 13 de Madrid. No podíamos dejar pasar la ocasión para recorrer sus despachos, pasillos, rincones con Jordi Évole y Enric González. Tenemos un guía excepcional, el que redactó el contrato de arrendamiento en 1983 siendo un joven militante y asesor jurídico del Alianza Popular, uno de los habituales en las fotos del balcón en las noches electorales. Alberto Ruiz Gallardón, ahora retirado de la política y ejerciendo de abogado: "Mi relación con el Partido Popular no puede ser una relación racional, es emocional. Es toda una vida. Yo tenía 24 años cuando redacté el contrato de arrendamiento de Génova 13",

El exministro de Justicia, exalcalde de Madrid y expresidente de la Comunidad, Alberto Ruiz Gallardón, ha aceptado hacernos de guía con la condición de no meterse en política, pero quien tuvo, retuvo y tantos años de navegar en aguas turbulentas se nota en cómo se zafa de las preguntas de Javier del Pino, Évole y González. De entrada casi no siente nostalgia: "Génova, 13 es un edificio excesivo en volumen con una piedra que no respeta el entorno. El sitio es muy bueno, pero el edificio es feo y la famosa reforma tampoco lo mejoró (...) Yo nunca le tuve cariño a ese edificio"

Cuando se puso en pie ante Felipe González

Alberto Ruiz Gallardón, nos ha contado anécdotas muy divertidas como cuando llamó el entonces Presidente del Gobierno, Felipe González al partido para comunicar el acuerdo de adhesión la Unión Europea (entonces CEE), y ante la ausencia de los dirigentes, en ese momento, pidió hablar con el primero que pasase por el pasillo y le tocó a él. “Y no lo suelo hacer con mucha gente, pero en ese momento cogí el teléfono y me puse de pie. Tenía veintipico años y me llamaba el presidente del gobierno” se dirigió a él como ciudadano.

Codazos y vetos en el famoso balcón: “A mi me vetaron”

El famoso balcón, es en realidad una marquesina, que se refuerza con un escenario desmontable para las noches electorales. Decidir quién sale a saludar una noche electoral puede parecer una cuestión de poder, pero también física "Se hizo un estudio para calcular cuánto peso podía aguantar la marquesina, el balcón. Aquel lugar se convirtió en algo icónico y había codazos por entrar". Y también había vetos, gente que no podía salir. Y pone como ejemplo cuando en las elecciones de 1996, que ganó por primera vez el PP, en la noche electoral antes de salir alguien de organización le dijo que él no podía estar en esa foto. Aunque no es este el momento más doloroso en el partido que recuerda. Como tampoco lo es el trayecto de ascensor con Esperanza Aguirre en 2008 después de que ésta le “chafara” su candidatura como diputado por Madrid. Su peor momento, tal y como recuerda, es cuando Manuel Fraga dejó la dirección del partido.