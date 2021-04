La actuación de C. Tangana en una radio americana en torno a una mesa, rodeado de amigos cantantes y violines

Han pasado dos meses de la publicación de El Madrileño, el esperado disco de C. Tangana y la resaca de ese estreno todavía está presente. El suflé de los primeros días había bajado pero las cifras siguen siendo de récord: fue el primer álbum de un artista español en estar en el top 10 en la lista de discos más escuchados de la semana en Spotify a nivel mundial y debutó en el número 8 de la lista de álbumes Latin Pop de Billboard, además de acumular millones de escuchas en todas las plataformas. Este martes, suma un nuevo hito: participar en la famosa sección Tiny Desk, de la radio pública americana NPR Music. Un espacio donde artistas de todos los géneros interpretan sus canciones en ámbitos de lo más diversos. Justin Bieber, Miley Cyrus o Sting son algunos de los artistas que han pasado recientemente por allí.

En la actuación de C. Tangana, el cantante aparece en escena sentado en una mesa rodeado de amigos: Antonio Carmona, su inseparable Alizzz, La Húngara, Kiko Veneno y El Niño de Elche, entre otros muchos. Un ambiente distendido donde unos se van dando paso a otros y apenas cesan las palmas. La grabación se divide en cuatro partes: los cuatro temas que cantan, uno de ellos —el primero—inédito. Me Maten es una continuación del disco, que habla de los amigos que no estuvieron cuando debieron y que se acercan ahora al triunfador y plantea una vez más la importancia del dinero. Lo interpreta junto al cantante de Ketama al que se une un coro de mujeres. C. Tangana vuelve a ponerse el traje de flamenco.

Tras ese primer tema, Kiko Veneno coge la guitarra y empieza a tocar los primeros compases de Los Tontos, la canción que comparten en el disco. La fiesta alrededor de esa mesa va en aumento cuando Alizzz rebaja las pulsaciones con una versión con autotune de Bizarre Love Triangle de New Order en mitad del tema.

Pero el cambio más sorprendente ocurre a continuación, alrededor del minuto 8, cuando se mueve la cámara y enfoca un conjunto de violines y violoncellos que comienzan a interpretar el inicio de Demasiadas Mujeres. Aquí C. Tangana está de pie y solo, con los instrumentos detrás. Alizzz se encarga de meter las bases perturbadoras que se unen a los gritos insistentes del cantante que se van desvaneciendo hasta desaparecer y dar paso a Campanera al violín.

Mientras, C. Tangana vuelve a la mesa y allí ya le esperan El Niño de Elche y La Húngara para interpretar Tú me dejaste de querer. Alizzz comienza y las palmas vuelven a la mesa. El alicantino no canta en esta ocasión pero remata el tema con un punteo a la guitarra y proponiendo un brindis. El final perfecto para un vídeo perfecto obra de Little Spain, el equipo audiovisual que firma todos los videoclips del madrileño.