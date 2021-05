Álvaro Benito: "Se están dando palos de ciego en el Real Madrid"

La actualidad del Real Madrid pasa por dos vías principales que llevan al mismo lugar: el banquillo. La traumática salida de Zinedine Zidane con carta de por medio en la que se queda a gusto contra Florentino Pérez, tal y como Manu Carreño opinó en la portada de El Larguero, y la posible vuelta de Carlo Ancelotti al banquillo del Real Madrid, tal y como adelantó Antón Meana en Hora 25 de Deportes y ha profundizado en El Larguero de Manu Carreño.

El posible regreso de Ancelotti al Real Madrid

Álvaro Benito: "Están cogidos los mejores... parece que se van dando palos de ciego. Parece que no hay una idea fija, que se están dando palos de ciego... Mi impresión es que el Real Madrid siempre tiene que tener un plan B e incluso un plan C. La sensación es que se barajan muchos, muchos nombres, de diferentes perfiles porque no está la cosa clara y el trabajo del entrenador es lo más claro porque así se ha demostrado en el equipo campeón de Europa. Carletto aquí tuvo éxito y creo que es uno de esos entrenadores que conocen lo que es estar sentado ahí y lo que conlleva más allá del césped y que maneja muy bien lo que es el mensaje pero creo que estaba en otro punto de su carrera, donde no va a hacia arriba, donde no tiene esa voracidad de los que vienen a comerse el mundo", expuso el míster de la SER en el Sanedrín de los futbolistas de cada lunes en El Larguero.

La carta abierta de Zidane

Álvaro Benito: "No, no. Obviamente había algún motivo que se podía adivinar para que tomase esa decisión. Sabemos que Zidane cuando toma una decisión es difícil que rectifique. Hemos hablado lo difícil que es ocupar el asiento de entrenador del Real Madrid, es una trituradora incluso ganando tres Champions. Ha optado por marcharse porque ya no estaba cómodo".

"Excepto con entrenadores que están a otro nivel: Guardiola, Klopp, Zidane... Creo que la mayoría de estos si vieran algo así lo tienen muy claro y se marchan como ha hecho Zidane"

Kiko Narváez: "Me han sorprendido las formas que ha utilizado Zinedine Zidane. Está en todo su derecho en sentirse molesto, igual ha echado en falta una mano en el hombro en algún momento".

Gustavo López: "No me ha sorprendido la carta de Zidane. Te tienes que sentir muy dolido, desprotegido y sin ningún tipo de apoyo para querer publicar la carta. En esa carta hay que leer mucho entre líneas, no se ha sentido con la autoridad suficiente por parte de la gente que está por encima de él".

Todos coinciden en que han tenido entrenadores que podrían haber escrito perfectamente una carta como la que ha publicado el diario AS de Zinedine Zidane.

Escucha de nuevo el último programa