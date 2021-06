Manuel Jabois: "Ancelotti igual no funda una época pero asegura una muy buena transición"

Este martes se ha hecho oficial la noticia que la Cadena SER adelantaba este lunes: Carlo Ancelotti regresa al Real Madrid. El técnico italiano, el cual guió al equipo blanco a la décima Copa de Europa en 2014, coge el relevo de Zinedine Zidane en el banquillo blanco.

Para analizar todo lo sucedido, se pasó por 'El Larguero' Manuel Jabois, periodista que escribió la letra del himno de la décima Copa de Europa, el cual Carlo Ancelotti entonó en plena celebración del título en el Santiago Bernabéu. "Ancelotti fue el primero en cantar el himno en el Bernabéu. Yo he tenido que esperar siete años... hoy me han hecho cantarlo en un programa (risas), pero no entero".

¿Qué te ha parecido la vuelta de Ancelotti? "Me ha sorprendido mucho. En la quiniela no estaba Ancelotti en ninguna de las papeletas. Es el tipo de entrenador que suele triunfar en el Real Madrid. Ahora, me parece más arriesgado el tema de las segundas partes, ciertas segundas partes, que poner a un entrenador tipo Raúl o tipo Xavi. Pero dejó muy buenas sensaciones dentro del vestuario. Igual no funda una época pero asegura una muy buen transición. Además, hace una cosa muy inteligente, trabaja muy bien psicológicamente con los jugadores, sabe explotarlos bien".

¿Entendiste la salida de Ancelotti en su momento? "Los años en blanco se llevan mal en el club blanco paradójicamente, creo que se pensó en un agotamiento. Y creo que en cierto modo merecía una segunda oportunidad porque creo que el Real Madrid jugó muy bien con Ancelotti en su época. Y creo que es un tipo que fomenta algo que hace falta en este equipo ahora. Tiene una frase que a mí siempre me gustó mucho: 'El gran campeón es el que tiene talento, pero el fuera de serie es el que pone el talento al servicio de los demás'. Y creo que esa lección aplicada al Real Madrid en el campo puede ser vital. Recuerdo que reunió a todos cuando el equipo empezó a flaquear y les dijo 'ahora vamos a pasar por un momento malo, van a venir derrotas más dolorosas que las que estamos sufriendo y tenemos que estar juntos cuando todo esto ocurra, porque no se pueden ganar todos los partidos todo el año'. Y creo que impactó a la plantilla".

La carta de Zidane. "Es señal de cansancio y de agotamiento. Él que está dentro del club ha percibido, notado o certificado ciertos comportamientos o filtraciones que él entendía contra él. Es un tipo imprescindible, me causó sorpresa pero todo lo que hace Zidane me causa sorpresa, es parte de su magia. Y me pareció una carta de un tipo cansado. No me pareció una carta tan dura como se cree y creo que tiene frases valiosas".