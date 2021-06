Una posición firme

El líder del Frente Polisario, Brahim Gali, ya ha abandonado España. Ha sido esta madrugada, en un avión que ha despegado del aeropuerto de Pamplona. Por la mañana había declarado en la Audiencia Nacional y el juez había decidido dejarle en libertad sin dictar ninguna medida cautelar.

La respuesta a so la salida de Gali de territorio español resuelve la crisis diplomática abierta con Marruecos la encontramos en las propias palabras del Gobierno marroquí que ayer desvió el foco, la crisis no era por la atención al líder polisario en un hospital español, era por la posición española sobre el Sahara, así que con Gali fuera, la crisis no parece que pueda darse por resuelta, al menos este episodio de la crisis.

La postura de España sobre el Sáhara es de sobra conocida y el propio presidente del Gobierno se encargó de enfatizarla, la postura de España es la postura de Naciones Unidas. La salida al conflicto tiene que ser negociada en el marco de la ONU, lo mismo que lleva defendiendo durante décadas, lo que ya hace décadas que saben el gobierno y el rey de Marruecos.

Así que, con la marcha del líder del polisario, la primera excusa que se dio para explicar lo que había pasado en la frontera con Ceuta, nada ha cambiado. Con lo que Marruecos puede volver a activar la palanca del conflicto como y cuando quiera, y la manera como lo hace habitualmente la conocemos, utilizar a sus ciudadanos como moneda de cambio. La firmeza de España en la respuesta no parece que vaya a resquebrajarse.