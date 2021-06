Chicote alucina con la confesión de Francino: "Mira que he visto a gente comer cosas raras, pero esto, nunca"

Este miércoles se ha asomado a 'La Ventana' Alberto Chicote, que presenta estos días su nuevo libro con recetas para no desperdiciar nada. El chef y presentador de televisión ha charlado con Carles Francino sobre gastronomía pero lo que no se esperaba era ser testigo de la confesión culinaria más sorprendente de Francino.

Durante la charla con Chicote, Francino ha querido preguntar una cosa que le "atormentaba desde hace mucho tiempo" y que cuando la comparte con otras personas le dicen que "está loco". Así ha sido el surrealista momento que se ha vivido en directo en 'La Ventana'.

Francino: "¿Quieres responder a una pregunta que me atormenta desde hace mucho tiempo? Yo como harina y cuando lo digo a la gente me dicen 'estás loco'. Harina. Una cucharada de harina".

Chicote: "Ah, ¿te comes una cucharada de harina? ¿Que te comes una cucharada de harina?".

Francino: "Una o varias".

Chicote: "Eres la primera persona del mundo que conozco que se come la harina así a cañón".

Francino: "Pensaba que encontraría un apoyo".

Chicote: "Yo uso harina para cocinar, para hacer diferentes cosas, pero comerme una cucharada de harina... ¿En serio?"

Francino: "No encuentro a nadie".

Chicote: "No sé lo que tardaré en volver a 'La Ventana', pero te garantizo que la próxima vez que venga, vendré con una bolsita de harina y una cuchara porque eso lo quiero ver yo. Mira que he visto a gente comerse cosas raras, pero una cucharada de harina... Nunca. ¿Y a la cucharada de harina no le pones un polvorón para facilitar el tema? (risas)

Francino: "Qué frustración..."