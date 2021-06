"Me dan igual": Luis Enrique se blinda ante los pitos a su selección

Luis Enrique compareció ante los micrófonos para dar las declaraciones posteriores al partido que enfrentó a España y Portugal. El seleccionador valoró así la actuación de sus jugadores:

Cuando la megafonía del Metropolitano pronunció el nombre del seleccionador, una serie de aficionados respondía con silbidos. Esta fue la reacción de Luis Enrique: “No he visto que me hayan silbado. No lo he notado. Es una cosa que me va ni me viene. No me va a afectar y me molesta que se haga eso con mis jugadores. Cada uno es libre, pero a mí me da igual”. Sobre que les diría a esos aficionados, Luis Enrique respondía irónicamente: “Que pasen un buen fin de semana”.

El seleccionador español valoró cuáles fueron los puntos fuertes y los que hay menos le gustaron sobre el partido de hoy entre España y Portugal: “Lo que más me ha gustado ha sido el equipo, la actitud de todos, el compromiso, muchas cosas positivas en cuanto a aspectos del juego que buscamos. Lo que menos el resultado"

La selección planteó un juego que en ocasiones superó al combinado portugués. A la pregunta de que esperar sobre Portugal, Luis Enrique respondió: “Actuales campeones de Europa y de la UEFA Nations league, que podíamos esperar de una selección como Portugal”.

Otro de los temas candentes en la actualidad de la selección española es quien será titular en la portería durante la Eurocopa: “No tengo que mandar mensajes. Voy utilizando los jugadores que considero mejores en ese momento y puedo utilizar a los porteros que quiera. No tengo que mandar mensajes a través de las alineaciones, se lo diría de palabra. La idea era que debutará Robert Sánchez, pero no pudo ser”.

También trató la brillante actuación de Pau Torres y Aymeric Laporte durante el partido de hoy: “Los he visto excepcional, gran personalidad, poderío, gran salida de balón, capacidad de quedarse en situaciones de 1vs1. Han rozado el sobresaliente. No es habitual porque es difícil encontrar dos centrales zurdos, pero yo he jugado mil años con dos centrales derechos y nadie dice nada”. Respecto a si sería su pareja para la Eurocopa, Luis Enrique no despejó la duda: “Puede que si puede que no”.

El aspecto físico de jugadores como Pedri tras una temporada tan exigente como la anterior tiene en vilo a muchos aficionados, pero Luis Enrique zanjó el tema: “Pedri tiene unos números físicos increíbles. Es uno de los más resistentes de primera división, lo que pasa que se crea el topicazo y ya se piensa que está cansado”.

Por último, el seleccionador español analizó que había que mejorar antes del comienzo de la Eurocopa en apenas una semana: “Siempre hay que mejorar, cometer menos errores, más posesión y hay que estar más afinado de cara a gol, lo de siempre, como todos los equipos”