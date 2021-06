Àngels Barceló: por qué hemos caído en una "chapuza" tan fácil de evitar

En este país todo lo que tiene que ver con el fútbol, ya saben, que se convierte en un debate nacional. Ahora, a tres días de que empiece la Eurocopa y a seis días del primer partido de la Selección Española, el debate ya no está en la lista de convocados si no en si los jugadores deben o no recibir la vacuna contra el coronavirus. Añadan a esto que esta noche se ha conocido un segundo positivo, Diego Llorente, que se suma al de Sergio Busquets.

Hay argumentos a favor y en contra de la vacunación. A favor, la tesis del ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, que dice que deben recibir la vacuna porque representan a España. En contra, por qué ellos sí y otros colectivos vulnerables no, y aquí la lista sería larguísima. El debate puede ser eterno, pero en lo que no hay debate es en que la gestión de esto se está haciendo de la peor manera posible, dando una imagen de improvisación que está a punto de convertirse en chapuza.

La decisión sobre si los jugadores deben o no recibir la vacuna debería haberse tomado mucho antes, para que, una vez conocidos los convocados, de eso hace ya dos semanas y media, si la decisión hubiera sido vacunarles, hubieran recibido sus dosis inmediatamente. Tomar la decisión ahora, una vez conocido el primer positivo y a punto de empezar la competición, tiene difícil explicación. Pero es que además la inmunización no es inmediata, vacunarles ahora no evita el riesgo de nuevos positivos.

La decisión se ha trasladado al comité interterritorial de esta tarde, después de que, ayer, la comisión de salud pública dijera que no es de su competencia. Así que en la reunión de esta tarde dos polémicas sobre la mesa, la vacuna de la selección y la nueva propuesta de restricciones de Sanidad después de la marcha atrás obligada por la oposición de algunas comunidades. Y la solución a la una y a la otra es más política que sanitaria.