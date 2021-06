Eurocopa 2020: llega la gran cita el fútbol europeo... un año después

Este viernes se da el pistoletazo de salida a la Eurocopa 2020 con el Turquía-Italia, combinados del Grupo A. La ‘azzurra’ tendrá el honor de hacer de anfitriona en la inauguración de la competición más esperada y más innovadora.

Antes de que se dé el inicio a ese partido, DJ Martin Garrix amenizará a los presentes en el Estadio Olímpico de Roma con el tema oficial de la Euro. El famoso músico compuso la canción junto a Bono de U2 y The Edge y que tiene como título 'We are the people'.

Más de 18.000 personas

El Estadio Olímpico de Roma será una de las once sedes de la Eurocopa. La presencia de un público reducido en su interior es una de las novedades que presenta esta edición en los campos de fútbol.

El estadio cuenta con una capacidad de más de 72.600 espectadores, aunque solo podrá acceder el 25%, alrededor de unos 18.000 aficionados.

El partido inaugural está dentro del Grupo A y será el primero de muchos encuentros que ocurrirán día tras día.

Sedes y estadios

Se trataba de 19 federaciones en un princpio las que enviaron sus candidaturas. En cambio, se quedaron fuera Macedonia del Norte, Gales, Suecia, Israel, Gales, Bulgaria y Bielorrusia. También se descartó finalmente la candidatura belga debido a que el Eurostadium de Bélgica no cumplía con las condiciones y decidieron cambiar la sede de San Mamés (Bilbao) por la de La Cartuja (Sevilla) debido a las restricciones por la pandemia.

Octavos de final y fase de grupos:

Johan Cruyff Arena (Ámsterdam, Países Bajos)

La Cartuja (Sevilla, España)

Arena Nacional (Bucarest, Rumanía)

Puskas Arena (Budapest, Hungría)

Parken Stadion (Copenhague, Dinamarca)

Aviva Stadium (Dublín, Irlanda)

Hampden Park (Glasgow, Escocia)

Cuartos de final y fase de grupos:

Estadio Olímpico de Bakú (Bakú, Azerbaiyán)

Allianz Arena (Múnich, Alemania)

Estadio Olímpico de Roma (Roma, Italia)

Estadio Krestovski (San Petersburgo, Rusia)

Final, semifinales, octavos de final y fase de grupos: Wembley Stadium (Londres, Inglaterra).

La final de la Eurocopa 2021 se jugará el 11 de julio a las 21:00 en el Wembley Stadium, justo un mes después de su inicio.