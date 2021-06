El debate político no sirve para nada, solo para el debate. Quién sabe: a lo mejor es bastante. Las discusiones consisten en que cada día, al irte a la cama, te acuestes contento o desolado después de oír debatir de los indultos, la Kitchen, Colón o lo que sea, y por la mañana retomes tu vida como si nada. Tras el debate te espera siempre la vida laborable. Es la esencia de nuestras discusiones: parecen lo único real y al acabar se demuestran una ficción. Entretienen, contagian estados de ánimo efímeros y, después, nada. Son una invención para cada día del año. Una pastilla rosa, amarilla, roja. Eso no le resta valor. Necesitamos ficciones. Están por todas partes. Hasta un semáforo es una ficción. Es la ficción de la autoridad, que no siempre puede estar presente y genera espejismos de sí misma para que respetemos las normas cuando no mira. La discusión produce la ficción de la preocupación de nuestros representantes hacia nuestros intereses. Al cabo, nuestros intereses siguen igual, abandonados, sin nadie que se preocupe por ellos. El debate político es una especie de agua que no mueve molino. Siempre será así. No tenemos arreglo. Aunque como país sin solución, somos de los mejores, ojo.