"Lo he visto muerto": La estrella del Real Madrid que no levanta cabeza ni con el inicio de la Eurocopa

En el último tramo del Carrusel Deportivo, José David López, Bruno Alemany y Axel Torres abordaron los partidos que se disputaron en la tarde-noche del sábado. Con un Dinamarca-Finlandia del que se ha dicho prácticamente todo, los focos estuvieron puestos en el Suiza-Gales y en el Bélgica-Rusia. Además, también analizaron los partidos que se celebrarán en la jornada del domingo: Inglaterra-Croacia, Austria-Macedonia del Norte y Países Bajos-Ucrania.

"Hoy he visto muerto a Bale"

No fue el mejor partido de Gareth Bale en el empate a uno entre Suiza y Gales. De su figura durante el encuentro, Bruno Alemany señaló que si su selección sigue jugando así, el futbolista va a sufrir: "Él no está para hacerte doce carreras. Va a sufrir en el campo, yo hoy le he visto muerto". La selección de Gales, que defendió en un 4-5-1, tuvo que replegar mucho, por lo que Bale tenía que atacar todo el rato el espacio a base de contras. "Si siguen jugando así, no sé si el líder que deben tener tiene que ser Bale. A mí James me ha gustado mucho más que Gareth", afirmó Bruno.

José David López también añadió que en el caso de que jueguen así, Bale lo tendrá muy difícil. "Si pasa a tener esta identidad y esta forma de afrontar los partidos, quizá Bale no es el mejor jugador para hacer esta labor. Él se desmarca de los valores del desgaste físico y de dejárselo todo".

Lukaku incendia la Eurocopa

Por otro lado, el delantero belga anotó dos goles en la goleada de 3-0 de Bélgica a Rusia. En un partido un tanto pobre por parte de la última selección, apenas le causaron problemas al conjunto dirigido por Roberto Martínez. Más allá del resultado, el punto negativo lo causaron las bajas de Castagne y Vertonghen, que tuvieron que pedir el cambio durante el partido. Aún así, las sustituciones respondieron bien y solventaron el encuentro.

Respecto al tema de Lukaku, Axel Torres recogió la importancia del seleccionador para la adaptación del delantero centro: "Roberto Martínez le coge en el momento de mayor plenitud de su carrera. Hubo una época, aunque parezca mentira, Benteke, Origi... le quitaban el puesto a Lukaku. Con el anterior seleccionador esto pasó. Roberto sabe como manejarle y es un delantero fantástico con espacios y también cuando no los tiene. Es uno de los más resolutivos de toda Europa".

Bruno y López añadieron que fue capaz de cargarse el equipo a las espaldas y que en una selección en la que no estaban ni Hazard ni De Bruyne, futbolistas llamaron a tirar del equipo, Romelu fue quien lo hizo. "El equipo avanza con él, puede salir siempre con él. Sirve para moldear varios esquemas la sola presencia de Lukaku. Tener un goleador así puede darte muchísimo. No creo que haya ninguna selección que tengan un ariete con tanto gol".

Previa de los partidos del domingo

Respecto al partido que enfrentará a Inglaterra y a Croacia, Axel Torres analizó la situación del actual finalista del Mundial de 2018, que ha hecho una profunda regeneración: Subasic, Strinic, Rakitic y Mandzukic se han retirado y el combinado croata ha tenido que hacer un cambio. Hay rumores de que no hay buena conexión entre veteranos y jóvenes, pero sigue siendo un equipo fuerte y más viendo el nivel de Modric este año en el Real Madrid. Respecto a su rival, Áxel señaló que es increíble la cantidad de opciones que tienen, especialmente en ataque: Grealish, Rashford, Foden, Sancho...

Bruno también quiso puntualizar del encuentro la principal duda: el esquema. En el centro del campo aún está por comprobar si apuestan por una doble pareja que le de algo de consistencia o si utilizarán un medio puro. El resto de jugadores son de perfil ofensivo y están más o menos claros. "Me llama la atención ver la puesta a punto que tiene Inglaterra, porque en los últimos amistosos no se ha podido ver demasiado de ellos. Podemos esperar lo máximo de ellos, también porque van a jugar casi todo en casa", concluyó López.

Del Holanda-Ucrania, Axel también destacó las dudas del esquema: "Todo el país le pide un 4-3-3 y el entrenador quiere jugar con tres centrales. Es sorprendente toda esta cuestión y llama la atención de que a de Boer se le tache de conservador". Este esquema, puede beneficiar a Depay, que es el futbolista que llega más en forma. José David López habló del rival del Países Bajos señalando que "no me olvidaría de Ucrania. Es una selección imprevisible, con muchos jugadores que de fuera tienen un gran disparo. A ver qué pueden dar".

Por último, del Macedonia-Austria, Axel escogió a Macedonia como su opuesta más osada de ser la revelación del torneo. "Vienen de ganarle a Alemania en la fase de clasificación para el Mundial, por lo que han demostrado que pueden competir en el rol de no favorito. Es un equipo que me gusta. Saben que están ante la oportunidad de su vida".

Bruno finalizó calificando el torneo como "igualado", además de reconocer las ganas que tiene de ver a Alaba, reciente fichaje del Real Madrid. "Jugará en un 'rol' diferente al que lo hará en el Real Madrid". Por su parte, López afirmó que se queda con Austria y elogió a sus jugadores señalando que: "Todos juegan en la Bundesliga y les ha servido para crecer en una idea muy buena. Han crecido a nivel individual, aunque todavía tienen que dar un salto en el colectivo".