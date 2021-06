Mbappé reconoce lo que le molestó de Giroud: no fueron sus declaraciones

Las últimas horas no han sido precisamente tranquilas en la concentración de la selección francesa, equipo que muchos consideran como el gran favorito a ganar la Eurocopa 2020. No en vano, son los vigentes campeones del mundo.

Tras el último amistoso, Olivier Giroud, autor de dos goles ante Bulgaria, realizó unas declaraciones en las que vino a insinuar que Mbappé no le pasaba la pelota y que el encuentro podía haber tenido un resultado mejor y más abultado si la estrella del PSG hubiera decidido combinar más con él.

Horas más tarde, se supo que el seleccionador Didier Deschamps tuvo que frenar a Mbappé, el cual quería dar una rueda de prensa para explicar lo sucedido tras el 'ataque' de Giroud. Esto no sucedió, pero este domingo, a dos días del debut de Francia ante Alemania, el joven atacante galo sí compareció ante los medios.

"Lo hablamos, lo discutimos. Dio que hablar. Todo el mundo sabe lo que pasó, me afectó un poco, pero no vamos a darle importancia. Lo más importante sigue siendo la selección de Francia. Las nimiedades no van a molestar en nuestra preparación. Estamos centrados en nuestro objetivo", comentó sobre lo sucedido con Giroud.

Aunque fue en la siguiente contestación en la que desveló que es lo que realmente le molestó. "Lo que ha dicho no me molesta. Expresa un sentimiento. Soy delantero y he tenido esa sensación 365 veces en un partido, cuando sientes que no te la pasan. Se trata de decirlo en público. Le vi en el vestuario y le felicité por sus goles. No me dijo nada. Me enteré por la prensa. Es eso más que lo que dijo en sí. No dijo nada desagradable. Es un delantero, quiere marcar goles".

Por último también quiso dejar claro, acerca de las diferentes informaciones que aseguran que le ha pedido a Leonardo y al PSG realizar una serie de fichajes para confirmar su renovación, que nunca ha pedido fichaje alguno.